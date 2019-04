Trainer Dardai muss beim Auswärtsspiel gegen TSG Hoffenheim stark improvisieren. Bei der Pressekonferenz am Freitag gab er erste Infos.

Pressekonferenz in Berlin Hertha-Spiel: Mittelstädt beginnt im defensiven Mittelfeld

Berlin. Passend zum Wetter saß Pal Dardai mit frostigem Gesichtsausdruck auf dem Podium. Die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim bereitete dem Trainer von Hertha SC sichtlich wenig Freude.

Nach vier Niederlagen infolge stehen die Vorzeichen schlecht, dass diese Serie am Sonntag endet. Hertha muss auf wichtige Spieler verzichten. In Person von Arne Maier, Marko Grujic (beide verletzt) und Ondrej Duda (gesperrt) fehlt die komplette Stammbesetzung im Mittelfeld. „Das ist so ein Jahr, das ist einen Tick verhext“, sagt Dardai.

Bei der Aufstellung wird er stark improvisieren müssen. Flügelspieler Maximilian Mittelstädt soll im defensiven Mittelfeld beginnen, der bisher kaum eingesetzte Lukas Klünter könnte ebenfalls starten. „Maxi wird das gut machen, da bin ich überzeugt“, sagt Dardai.

In den vergangenen Wochen hatten Herthas Trainer und Manager Michael Preetz immer wieder unterschiedliche Meinungen bei der Bewertung der sportlichen Situation gezeigt. Von einem Dissens wollte Preetz aber nichts wissen. „Wir sind uns grundsätzlich einig, dass die Rückrunde nicht gut ist“, sagte Preetz.