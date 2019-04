Herthas Marko Grujic fällt gegen Hoffenheim definitiv aus

Berlin. Die Befürchtung hat sich bestätigt: Mittelfeldspieler Marko Grujic wird Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. Nachdem der 22 Jahre alte Serbe am Dienstag das Training abgebrochen hatte, ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch, dass er wegen einer Sprunggelenksverletzung am rechten Knöchel pausieren muss. Mal wieder.

Eine genaue Diagnose gab der Berliner Fußball-Bundesligist nicht bekannt. Die Sprunggelenke scheinen jedoch Grujics neuralgischer Punkt zu sein. Schon von September bis November setzte ihn ein Bänderriss außer Gefecht, acht Spiele lang musste Hertha auf ihn verzichten. Mitte Dezember dann die nächst Sprunggelenksblessur für die Leihgabe des FC Liverpool - 33 Tage und drei Spiele Pause.

Mittelstädt als Option auf der Sechs

Weil mit Arne Maier (Innenbandriss im Knie), Fabian Lustenberger (Muskelfaserriss) und Vladimir Darida (Oberschenkel) drei potenzielle Vertreter verletzt fehlen, muss Trainer Pal Dardai erfinderisch werden. Nachdem der Ungar am Dienstag schon Rechtsverteidiger Valentino Lazaro als Sechser testet, durfte sich am Mittwochvormittag Maximilian Mittelstädt versuchen.

Der gelernte Linksverteidiger machte seine Sache im defensiven Mittelfeld ordentlich. „Maxi ist ein polyvalenter Spieler, das ist schön. Er hat das Auge für einen Sechser und auch die Laufbereitschaft“, sagte Dardai, merkte aber an: „Die Erfahrung hat er nicht.“