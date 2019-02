Bundesliga Hertha BSC liegt voll im Trend

Berlin. Es wird ein Duell um Big Points. Wenn Hertha am Sonnabend (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg empfängt, liegen im Grunde sechs Punkte auf dem Tablett. Mit einem Sieg hätten die Berliner, derzeit auf Rang sieben, vorerst einen Schritt Vorsprung vor ihrem punktgleichen Verfolger, mit dem angenehmen Nebeneffekt, weiter auf der Erfolgswelle zu reiten. Und die jüngsten Erfolge machen durchaus Mut, dass Hertha weiter nach vorn gespült wird. 3:1 gegen Nürnberg, 2:2 gegen Schalke – das Team von Trainer Pal Dardai hat zum Jahresauftakt Fahrt aufgenommen. Dabei hatte der verkorkste Hinrunden-Abschluss (nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen) das nicht unbedingt vermuten lassen.

VfL verzichtet erstmals seit 2005 auf Wintertransfers

Dass Gegner Wolfsburg in dieser Hinsicht das diametrale Pendant darstellt, dürfte Hertha gelegen kommen. Vom starken Jahres-Endspurt 2018 (16 Punkte aus sechs Spielen) spricht am Mittellandkanal niemand mehr. Die Rückrunden-Pleiten gegen Schalke (1:2) und Leverkusen (0:3) haben die aufkommende Euphorie jäh erstickt, zudem wird der VfL von akuten Verletzungssorgen geplagt. Nach Stürmer Daniel Ginczek fällt mit Admir Mehmedi wohl ein weiterer Angreifer aus, dabei gilt die Offensive ohnehin schon als Wolfsburger Achillesferse. Mit 28 Toren sind die Niedersachsen das harmloseste Team der oberen Tabellenhälfte. Dem einzigen gesunden Stürmer, Zwei-Meter-Mann Wout Weghorst, gelang in den jüngsten acht Ligaspielen lediglich ein Treffer.

In der Vergangenheit hat der Volkswagen-Klub derartige Personal-Engpässe kurzerhand behoben. Für Wintertransfers wurden schon mal zweitstellige Millionenbeträge ausgegeben, doch diese Zeiten sind passé. Geschäftsführer Jörg Schmadtke konzentriert sich derzeit darauf, den zu großen und zu teuren Kader zu verkleinern. Ein Plan, von dem Trainer Bruno Labbadia nur mäßig begeistert scheint. „Es gibt die sportliche Seite und die finanzielle“, sagt er, „und dafür sind extra Menschen hier, die das machen. Wenn mir das plausibel erklärt wird, kann ich das auch nachvollziehen.“ Als erster VfL-Coach seit 2005 bekommt er im Winter keine Verstärkung.

Wolfsburg auswärts stärker als zu Hause

Sein Berliner Kollege traut Labbadia trotzdem viel zu. „Ich halte viel von ihm“, sagt Pal Dardai, und der VfL habe seine Stärken. „Nur wenn wir eine gute Tagesform haben, in unserem Stadion, mit unseren Fans – dann gewinnen wir.“ Tatsächlich verloren die Berliner in dieser Saison erst ein einziges Heimspiel (0:3 gegen Leipzig), allerdings wurde von den vergangenen sechs Partien im Olympiastadion auch nur eine gewonnen. Bis jetzt rechnet der Hauptstadtklub im „ICE-Derby“ mit 40.000 Zuschauern.

Gewarnt sein sollte Hertha vor der Auswärtsstärke der Gäste. 16 ihrer 28 Punkte holten die Wolfsburger in der Fremde, mehr Zähler entführten nur die Top-Klubs Borussia Dortmund (20) und Bayern München (24). Kennzahlen, von denen sich Dardai nicht beeindrucken lassen will. „Wir müssen beweisen, dass ein Traumtor wie gegen Schalke kein Zufall war“, fordert der Ungar, „und wenn du zu Hause zwei Tore schießt, musst du das Spiel auch gewinnen – basta.“

Nur zu gern würde er den aktuellen Erfolgstrend mit seinem Team fortführen, allein schon um die Unkenrufe zur chronischen Rückrundenschwäche zu dämpfen. Bei einem Sieg am Sonnabend stünden aus den ersten drei Spielen der Rückserie sieben Punkte zu Buche. Eine Bilanz, die Hertha letztmals vor zehn Jahren gelang.

Rückkehr von Grujic hat Hertha stabilisiert

Wenn Wolfsburgs Abschwung mit Verletzungen zu begründen ist, muss man für die Berliner Wende eine Genesung heranziehen. Seit der Rückkehr von Marko Grujic dürfen sich Verfechter des „Grujic-Faktors“ bestätigt fühlen. Mit dem 22 Jahre alten Serben ist Hertha nun in neun Spielen unbezwungen, holte dabei 21 Punkte. In den zehn Spielen ohne die Leihgabe des FC Liverpool reichte es nur zu zehn Zählern. So lange Grujic gesund ist, scheinen andere Verletzungen verschmerzbar. Dass Flügelspieler Javairo Dilrosun, der im Hinspiel gegen Wolfsburg sein erstes Tor für Hertha erzielte, sein Comeback wegen einer Wirbelblockade verschieben muss, nahm Dardai eher schulterzuckend zur Kenntnis.

Am Sonnabend wird ihm hingegen nichts egal sein. Um auf Tuchfühlung zu den Europacup-Plätzen zu bleiben, brauchen die Berliner Punkte. Die Frage ist: Hält Herthas Hoch an? Oder gelingt Wolfsburg die Trendwende? Das turbulente Hinspiel endete 2:2 – und beendete den Lauf des VfL. Für Wolfsburg war es nach sechs Pflichtspielen die erste Partie ohne Sieg.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.