Trainer Pal Dardai von Hertha BSC warnt: Noch nicht mit dem FC Bayern München beschäftigen

Hertha will erst in der Liga an den internationalen Startplätzen kratzen - dann folgt die Pokalkür gegen den FC Bayern München.

Berlin. Der anstehende Pokalhit gegen den deutschen Branchenführer erwärmt schon jetzt die Fußballfans in der kalten Hauptstadt. Doch Hertha-Coach Pal Dardai will von dem Thema vor der Bundesliga-Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg noch nichts wissen. Die Partie gegen den Tabellen-Nachbarn sei kein Vorspiel auf das folgenden Pokal-Achtelfinale am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern, machte der Ungar seinem Personal deutlich. "Ich habe den Spielern gesagt, ich will gar nichts hören, was mit den Bayern zu tun hat", sagte Dardai am Donnerstag.

Die Fans sehen das anders

Während für das Pokalspiel gegen die Bayern nur noch wenige der über 70 000 Tickets zu haben sind, erwarten die Verantwortlichen gegen Wolfsburg lediglich etwa 40 000 Zuschauer. Hertha hat in der laufenden Saison im Olympiastadion schon einmal gegen die Bayern ein großes und erfolgreiches Fest gefeiert. Am 6. Liga-Spieltag hieß es am Ende 2:0 für die Gastgeber, der Hertha-Anhang wünscht sich eine Wiederholung im DFB-Pokal.

Dardai denkt jedoch noch nicht so weit. Zunächst soll nach dem 3:1 in Nürnberg und dem 2:2 gegen Schalke der beste Start in die Rückrunde unter ihm als Cheftrainer ausgebaut werden. "Gegen Wolfsburg musst du normalerweise zu Hause gewinnen. Aber ehrlich: Beide Mannschaften sind gleichstark, haben dieselben Punkte", bemerkte der 42-Jährige. Tagesform und Einstellung würden letztlich entscheiden.

Hertha will den Anschluss zu den internationalen Plätzen halten

Hertha liegt vor Wolfsburg (beide 28 Zähler) auf Rang sieben und will den Anschluss zu den internationalen Startplätzen halten. "Was für uns spricht, ist das Heimstadion. Wenn wir fokussiert bleiben, können wir drei Punkte holen. Dafür musst du hart arbeiten und darfst dich nicht mit Bayern München beschäftigen", betonte Dardai.

Hertha hat in dieser Saison zu Hause erst einmal verloren, dafür vier Siege und vier Remis geholt. Die Wolfsburger haben in fremden Stadien mehr Punkte erspielt (16) als zu Hause (12). Schon fünf Auswärtssiege stehen für den VfL zu Buche, mehr haben nur Spitzenreiter Borussia Dortmund (6) und Meister Bayern (8) geschafft.

Drei Profis sind verletzt

Bis auf den erneut verletzten Holländer Javairo Dilrosun (Rücken-Blockade), den angeschlagen vom Asien-Cup zurückgekehrten Australier Mathew Leckie und den Langzeitverletzten Derrick Luckassen stehen Hertha alle Profis zur Verfügung. Dardai könnte zum dritten Mal nacheinander dieselbe Startelf aufbieten, hielt sich aber Überraschungen offen: "Das entscheidet immer mit der Gegner und das, was wir wollen."

Profis mit zuletzt wenig Spieleinsätzen oder Verletzungen wie Jordan Torunarigha, Vladimir Darida, Per Skjelbred, Peter Pekarik und Lukas Klünter durften sich in dieser Woche in einem Test gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig Spielpraxis holen. Trainer-Sohn Palko Dardai traf beim 2:2 doppelt.

Mehr über Hertha BSC:

Javairo Dilrosun verletzt sich beim Hertha-Testspiel

Hertha hat Sehnsucht nach Helden

Nicht fit genug: Ex-Herthaner Ronny bekommt keinen Vertrag

( dpa )