Nicht fit genug: Ex-Herthaner Ronny bekommt keinen Vertrag

Es hat nicht geklappt: Ex-Hertha-Spieler Ronny wird kein Spieler des FC Wil. Der 32-Jährige trainierte zuletzt mit dem Schweizer Zweitligisten. "Er kann uns auf die Schnelle und wohl auch in einem halben Jahr nicht weiterhelfen. Die körperlichen Defizite sind zu groß", sagt FC-Wil-Mediensprecher Dani Wyler auf Anfrage von hallowil.ch.

Ronny beendete vor gut einem Jahr seine Karriere. Nun will er es noch einmal wissen. Doch bislang klappt es noch nicht so mit seinem Comeback - wieder einmal mangelt es an seiner Fitness.

Ronny wollte auch bei Berlin United trainieren

Ronny, der seit 2017 vertragslos gewesen war, hatte sich kurz zuvor mit dem Siebtligisten Berlin United auf eine vierwöchige Trainingszeit geeinigt. Bei dem Engagement mit der Mannschaft von Ex-Weltmeister Thomas Häßler war vereinbart worden, dass Ronny Berlin verlassen könne, falls ein höherklassiger Verein Interesse zeige. Zwei Tage später folgte Ronny, der von sich sagt, immer noch den härtesten Schuss der Welt" zu haben, dem Team von Kaiserslauterns Ex-Trainer Konrad Fünfstück ins Trainingslager nach Malaga.

Bekommt er nun eine neue Chance bei Berlin United?

( BM )