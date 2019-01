Fabian Lustenberger verlässt Hertha nach zwölf Jahren

Der Schweizer kehrt im Sommer in seine Heimat zurück und schließt sich Bern an. Nur ein Bundesliga-Spieler ist länger bei seinem Klub.

Berlin. Hertha BSC verliert einen der treuesten Spieler der Liga. Fabian Lustenberger (30) kehrt im Sommer nach dann zwölf Jahren in Berlin in seine Schweizer Heimat zurück und wird sich den Young Boys Bern anschließen. Das gaben die Berliner am Montagnachmittag bekannt. „Fabian hat uns über seine Entscheidung informiert. Wir werden jetzt alles daran setzen, unsere sportlichen Ziele in dieser Saison zu erreichen. Am Saisonende werden wir unseren dienstältesten Spieler natürlich gebührend verabschieden", sagte Hertha Manager Michael Preetz.

Lustenberger, der im August 2007 zu Hertha kam, ließ sich in einer Vereinsmitteilung so zitieren: „Ich bin und bleibe Herthaner, aber für mich hat sich jetzt eine Chance geboten, die ich einfach annehmen musste. Meine Familie lebt ja schon seit Längerem in der Schweiz, und für mich schließt sich mit der Rückkehr in die Heimat nun ein Kreis.“ Lustenberger hat drei Kinder.

In Bern kann der 30-Jährige womöglich Champions League spielen

Beim Schweizer Meister erhält der Defensivallrounder einen Dreijahresvertrag. Aktuell steht Bern erneut auf Tabellenplatz eins und könnten in der nächsten Saison Champions League spielen. Mit Hertha schaffte Lustenberger das nie.

Bislang 207 Bundesligaspiele hat Lustenberger für Hertha bestritten. Dazu 51 Zweitligapartien. Von den aktuellen Bundesligaprofis ist nur Franck Ribéry länger bei seinem Klub. Der Franzose weilt elf Jahre und fast sieben Monate beim FC Bayern. Lustenberger kommt aktuell auf elf Jahre und fünfeinhalb Monate.