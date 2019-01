Kühler Kopf beim heißen Tanz

Berlin. Über die Laufleistung von Trainern ist auch im modernen, immer gläserner werdenden Fußball nichts bekannt, aber im Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04 bedurfte es am Freitagabend auch keiner Messung, um zu wissen, dass Schalkes Domenico Tedesco (33) in dieser Disziplin deutlich vorn lag. Der junge Trainer polterte jeden Millimeter seiner Coachingzone ab, wie ein Paketbote eilte er von Ecke zu Ecke. Sein Gegenüber Pal Dardai (42), ansonsten auch nicht gerade die Ruhe in Person, ließ es da schon gemächlicher angehen, und wer den beiden Trainern so zuschaute, musste den Eindruck gewinnen, dass ihre Mannschaften höchst unterschiedliche Leistungen abriefen. Das war aber keinesfalls so, die höchst ausgeglichene Begegnung endete vor 43.027 Zuschauern leistungsgerecht 2:2 (2:2). „Den Punkt haben wir verdient“, sagte Dardai, „in der einen Phase haben wir mehr Druck gemacht, in der anderen Phase hat Schalke richtig gut gekontert.“

Beide Teams hatten ihren Rückrunden-Auftakt gewonnen und gingen dementsprechend selbstbewusst in die Begegnung. Der frühere Union-Angreifer Steven Skrzybski prüfte bereits nach 17 Sekunden Herthas Torwart Rune Jarstein, doch der bestand den Test. In den Fokus spielten sich danach andere Offensivkräfte. Yehven Konoplyanka zum Beispiel, der die torreiche erste Halbzeit mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze eröffnete (17. Minute). Der Ukrainer zog von der linken Seite in die Mitte und schloss mit dem rechten Fuß gekonnt ab. Ondrej Duda hätte den Versuch mit einem energischeren Eingreifen unterbinden können, weil das aber ausblieb, war Jarstein gegen den sehenswerten Schuss chancenlos. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, monierte Dardai.

Ein Abbild perfekter Harmonie

Schalkes Führung traf Hertha ins Mark, die Berliner brauchten einige Zeit, um den Schreck aus den Leibern zu bekommen. Dardai reagierte, indem er das System von 3-5-2 auf 4-4-2 umstellte. Der Ungar hatte zunächst auf die erfolgreiche Aufstellung vom Spiel in Nürnberg (3:1) gesetzt, korrigierte sie aber recht schnell wieder. Die neue Formation interpretierten seine Spieler recht eigenwillig, indem sie den rechten Mittelfeldspieler mangels geeigneten Personals einfach wegließen. Duda blieb weiter in der Zentrale, um anspielbar zu sein, und Valentino Lazaro bearbeitete allein den rechten Korridor. Dudas Verharren im Zentrum zahlte sich gegen Ende der ersten Halbzeit aus. Beim wohl am besten ausgespielten Berliner Konter seit sehr langer Zeit trieb Arne Maier den Ball tief in die gegnerische Hälfte. Was dann passierte, war ein Abbild perfekter Harmonie, so fein aufeinander abgestimmt wie ein Streichquartett. Maier spielte Duda an, der leitete den Ball mit der Hacke genau in den Lauf des heranstürmenden Marko Grujic, überlegter Abschluss – 1:1 (39).

Das Tor bildete den Auftakt zu einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte. Nur wenige Minuten später konnte sich Lazaro der numerischen Übermacht auf seiner Seite nicht mehr erwehren, Bastian Oczipka bediente in der Mitte Mark Uth und schon lag Hertha wieder zurück (44.).

Schalke hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Mal wechseln müssen, mitunter wurden die Zweikämpfe sehr hart geführt, immer wieder kam es zu Nickligkeiten. Eine direkt nach der erneuten Schalker Führung ausgetragene zwischen Davie Selke und Sebastian Rudy führte zu einer vierminütigen Nachspielzeit, die Hertha zum Ausgleich nutzte. Selke lupfte den Ball auf den Kopf von Vedad Ibisevic, der problemlos einnickte. Schon in Nürnberg hatte Ibisevic auf Vorlage von Selke getroffen. Herthas Angreifer harmonieren immer besser.

Torwart Jarstein hält den Sieg in der zweiten Halbzeit fest

Beide Mannschaften waren ein Muster an Effizienz, Chancen vergaben sie so gut wie keine, was im Tor landen musste, landete im Tor.

So konnte es in der zweiten Halbzeit unmöglich weitergehen. Hertha erspielte sich zwar schnell ein Übergewicht, büßte aber auch die perfekte Trefferquote ein. Selke scheiterte zuerst an Schalkes Torwart Alexander Nübel (61.), den Abpraller brachte er nicht zum freistehenden Duda rüber. Für Schalke kam der eingewechselte Suat Serdar der dritten Führung nahe (71.), Jarstein parierte aber hervorragend. Herthas Torwart musste kurz darauf bei einem Versuch von Skrzybski erneut in höchster Not retten (73.). Schalkes Spiel war von hoher Ballsicherheit und aggressivem Pressing im Mittelfeld gekennzeichnet. In der Schlussphase kamen die Gäste dem Siegtreffer näher. Doch er fiel nicht. „Wir waren hinten unsicher“, sagte Ibisevic, „deshalb können wir heute mit einem Punkt leben.“