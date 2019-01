Erst Pal Dardai, dann Palko Dardai : Familie Dardai verlängert bei Hertha BSC

Berlin. Gute Nachrichten für die Fans: Trainer Pal Dardai und sein Sohn Palko haben ihre Verträge beim Bundesligisten Hertha BSC verlängert. Pal Dardai wird auch in der Saison 2019/2020 an der Seitenlinie des Bundesligisten stehen. Er wird weiterhin seinen Sohn Palko trainieren, denn auch der 19-Jährige erhielt einen neuen Vertrag.

"Hertha BSC ist mein Verein, seit ich ein kleiner Junge bin. Jeder kennt diese besondere Verbindung, die ich zum Club habe. Umso glücklicher bin ich, dass Hertha weiter auf mich setzt und mir die Möglichkeit gibt, mich weiter zu entwickeln", sagt Palko Dardai.

Dardai junior hat am Ende der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Er wurde im Heimspiel gegen Augsburg kurz vor Abpfiff eingewechselt. Zuvor spielte er bereits in der Gruppenphase der Europa League gegen Luhansk. Palko Dardai hat sich seitdem gut entwickelt und sich einen Platz im Kader erkämpft. Der Offensivspieler gehört zum Profikader. Er kam fünf Mal in der Liga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz.

"Palko gehört zu unserem herausragenden 99er-Jahrgang und hat im Juniorenbereich sein Können unter Beweis gestellt. Aktuell ist er dabei, erste Spuren im Profifußball zu hinterlassen. Wir wollen ihn weiter fördern und ihn auf seinem Weg unterstützen", äußerte sich Geschäftsführer Michael Preetz.

( BM )