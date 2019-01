Jordan Torunarigha bricht leicht verletzt Hertha BSC Training ab

Jordan Torunarigha hat einen Pferdekuss abbekommen. Der Innenverteidiger soll aber in den nächsten Tagen wieder trainieren.

Berlin. Verteidiger Jordan Torunarigha hat das Training des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit einer leichten Oberschenkel-Verletzung abbrechen müssen. «Er hat einen Pferdekuss abbekommen. Wie ernst es ist, wissen wir noch nicht, aber vielleicht ist er in ein, zwei Tagen wieder dabei», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai vier Tage vor dem Rückrundenstart der Hauptstädter am Sonntag beim 1. FC Nürnberg.

«Tore schießen und drei Punkte mit nach Hause bringen», wünscht sich der Ungar von der Reise nach Franken. Ein gutes Spiel beim Tabellenletzten sei «für eine ruhige Weiterarbeit wichtig», erklärte der Cheftrainer, der kaum damit rechnet, dass die ins Training zurückgekehrten Spieler Marko Grujic und Karim Rekik mit nach Nürnberg fahren können. Beide trainierten am Mittwoch in der Einheit, die erst in der Dämmerung endete.

Dardai will es mit der Liverpooler Leihgabe Grujic langsam angehen lassen. Zuletzt hatte der Ungar erklärt, dass der Mittelfeldspieler aus Serbien nach seiner Sprunggelenk-Verletzung frühestens im zweiten Rückrundenspiel gegen den FC Schalke 04 am 25. Januar eine Option sein könnte.

Der am Vortag bestätigte Wechsel seines Assistenten Rainer Widmayer nach viereinhalb Jahren zum VfB Stuttgart habe Dardai nicht überrascht, erklärte der Chefcoach. «Wie wussten das schon länger». Hertha sei jetzt nicht sofort auf der Suche nach einem Nachfolger. «Jetzt schauen wir uns nicht um», sagte Dardai, Widmayer geht zum Saisonende.

