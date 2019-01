Auf Stark ruhen Herthas Hoffnungen

So beeinflussen Herthas Rückkehrer Stark und Rekik die Systemfrage vor dem Rückrundenstart am Sonntag beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg.

Berlin. „Es ist noch zu früh“, sagt Pal Dardai. Noch will sich Herthas Chefcoach nicht festlegen, in welcher Formation seine Mannschaft am Sonntag in die Rückrunde starten wird. Mit Dreierkette? Mit Viererkette? Und wenn, in welcher Besetzung? Knifflige Fragen – auch, weil sie sich dem Ungarn lange nicht mehr gestellt haben.

Das Abwehrtrio Niklas Stark, Karim Rekik und Jordan Torunarigha, mit dem Hertha im August in die Saison gestartet war, wurde bereits am zweiten Spieltag gesprengt. Erst verletzte sich Rekik, dann Torunarigha und schließlich auch Stark. Gemeinsam auf dem Platz stand der Dreier-Abwehr-Riegel in der Hinserie nie wieder.

In der Konsequenz griff Dardai auf die altbewährte Viererkette zurück, lediglich zwei Ausnahmen bestätigten diese Regel. Gegen Borussia Dortmund (2:2) ging der Plan mit der Dreierkette aus Stark, Fabian Lustenberger und Rekik auf, gegen RB Leipzig (0:3) nicht.

Rekik „ist noch weit weg“

Fünf Tage bleiben noch bis zu Herthas offiziellem Jahresauftakt in Nürnberg. Bis dahin wird Dardai jede Gelegenheit nutzen – zum Beobachten, zum Abwägen auch. In einem Punkt ist er sich allerdings schon jetzt sicher. Rekik, der am Sonntag beim Telekom Cup sein Comeback gab, ist noch kein Kandidat für einen Platz in der Startelf. „Er ist noch weit weg“, sagt der Trainer, „das hat man da gesehen. Er muss hart trainieren und an seiner Wettkampfkonzentration arbeiten, aber das ist normal nach einer so langen Pause.“

Sein bis dato letztes Spiel hatte der Niederländer am 10. November in Düsseldorf bestritten. Auf dem Trainingsplatz war Rekik zwar auf Anhieb wieder in die Rolle des Abwehrchefs geschlüpft, hatte seine Mitspieler dirigiert, als wäre er nie weg gewesen, strahlte Ruhe und Sicherheit aus. Beim Wiedersehen mit der Fortuna am Sonntag verschuldete er jedoch prompt einen Elfmeter. Am Ende hieß es 1:3, Eigenwerbung geht anders.

Umso mehr ruhen die Hoffnungen auf dem zweiten Rückkehrer. Niklas Stark hat nach auskurierter Fußprellung die gesamte Wintervorbereitung absolviert und bestand am Sonntag auch den Härtetest gegen Mönchengladbach (0:1). Eine Prise Skepsis bleibt allerdings. „Die Zweikampfführung war ordentlich“, sagt Dardai, nur sei die Frage, ob dies nach gut zwei Monaten ohne Pflichtspiel auch auf die Physis zutreffe. Torunarigha und Lustenberger sind hingegen fit. In einer Viererkette wäre das Duo aktuell gesetzt. Nur für den Fall, dass er sich für eine Dreierkette entscheidet, kündigt der Trainer an: „Dann kommt Nik rein.“

Gegen Nürnberg ist die Dreierkette eine gute Option

Dass Stark gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert sein wird, versteht sich von selbst, aber auch andere Gründe sprechen für eine Dreierkette. So hat der Tabellenletzte bislang erst 14 Tore geschossen, einzig der VfB Stuttgart (zwölf) war bislang harmloser. Anders ausgedrückt: Um die eigene Abwehr zu stärken, gab es schon triftigere Gründe.

Am anderen Ende des Platzes stellt Nürnberg zwar die schwächste Abwehr der Liga, allerdings kassierten die Franken nur elf ihrer insgesamt 38 Gegentore im eigenen Stadion. Im Spiel nach vorn wird Hertha also etwas wagen müssen. Ein 3-4-3- oder 3-5-2-System würde die Offensive stärken, weil es im Mittelfeld für Überzahlsituationen sorgt – zumindest auf dem Papier. Am Sonntag gegen Mönchengladbach testete Dardai die Variante mit zwei Stürmern und zog anschließend ein gemischtes Fazit.

„Die Dreierkette war nicht ganz so erfolgreich“, gibt Stark zu, der sich in einer Viererkette „vielleicht ein bisschen wohler fühlt“. Vor allem aber fordert der U21-Europameister gegenseitige Hilfe und gute Kommunikation. Eigenschaften, die es so oder so brauchen wird. Ob mit oder ohne Dreierkette.