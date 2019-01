Hertha BSC gewinnt Winter-Test gegen Arminia Bielefeld mit 4:1

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den ersten Test in der Vorbereitung auf die Rückrunde erfolgreich bestanden. Der Hauptstadtclub setzte sich am Mittwoch in Berlin mit 4:1 (1:0) gegen Zweitligist Arminia Bielefeld durch. Kapitän Vedad Ibisevic (36. Minute), Pascal Köpke (78.), Muhammed Kiprit (82.) und Davie Selke (85.) erzielten die Treffer für Hertha, Christopher Nöthe (68.) glich zwischenzeitlich per Foulelfmeter aus.

Weiter geht es für Hertha im Telekom Cup

Am Sonntag steht für das Team von Trainer Pal Dardai der Telekom Cup in Düsseldorf an: Im Halbfinale geht es gegen Borussia Mönchengladbach, danach entweder gegen den FC Bayern München oder Gastgeber Fortuna.

( dpa )