Davie Selke will mehr sein als ein guter Vorbereiter

Berlin. Noch ein paar Schüsse müssen sein. Dann zwei, drei Passfolgen, Davie Selke (23) will nicht rein. Seine Mitspieler sind an diesem ungemütlichen Dezembermorgen längst schon in der warmen Kabine verschwunden, als Herthas Stürmer seine Zusatzschicht auf dem zugigen Schenckendorff-Platz schiebt.

Kraft und Kondition waren das große Thema für Selke in den vergangenen Wochen, ja Monaten, und nun kommt er vom Trainingsplatz, pustet einmal tief durch und beginnt zu reden. „Ich habe nicht wirklich eine gute Vorbereitung gehabt, habe mich danach gut reingekämpft, aber das alles hat schon viel Kraft gekostet“, sagt er.

Der Traum von einem verletzungsfreien 2019

Das alles, damit meinte Selke die vergangenen Monate. Im Sommer war im Trainingslager in Neuruppin seine Lunge nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf kollabiert. Eine Operation und fast sieben Wochen Pause waren die Folge. Am Sonnabend zum Ende der Bundesliga-Hinrunde will Selke bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) noch einmal alles raushauen – und dann ab in den Urlaub. Durch­atmen. Kraft tanken. Und auf ein ­verletzungsfreies neues Jahr hoffen. Daran hatte es gemangelt für ihn in der ersten Hälfte dieser Saison.

So richtig fit, also bei hundert Prozent, war Selke nie. Das ist der Hauptgrund, warum der Stürmer, der in der vergangenen Saison noch zehn Tore erzielt hatte, aktuell bei gerade einem Treffer steht.

Dabei brauchen die Berliner Selkes Tore mehr denn je, jetzt, wo so viele Leistungsträger verletzt ausfallen und sich das Team der Winterpause entgegenschleppt. Sieben Punkte wollten die Spieler aus den letzten drei Spielen holen. Daraus wird nach der Niederlage in Stuttgart (1:2) und dem Unentschieden gegen Augsburg (2:2) nichts mehr. „Beide Spiele waren unglücklich. Was Leverkusen angeht, habe ich trotzdem ein gutes Gefühl“, sagt Selke.

„Viele Tiefen und ein paar Höhen“

Ein Sieg, am besten noch mit einem eigenen Tor, das wäre der versöhnliche Abschluss einer Hinrunde für ihn, die er als „eine mit vielen Tiefen und ein paar Höhen“ beschreibt. Persönliche Ziele konnte er nach der Verletzung ohnehin vergessen. Für Selke ging es nach seiner Genesung nur darum „Kondition zu holen und mich ins Team zu kämpfen“.

Das war schwerer als gedacht. Hertha erlebte einen fulminanten Saisonstart, die Mannschaft spielte aus einem Guss, und Team-Oldie Vedad Ibisevic (34) nutzte Selkes Abwesenheit, um seine alte Torgefährlichkeit wieder­zuentdecken. „Meine Rückkehr verlief zäher als gedacht, weil ich nicht das ­abrufen konnte, was ich eigentlich kann“, sagt Selke.

Verletzungen mit zwei, drei Monaten Pause hatte er schon öfter erlebt, aber noch keine wie diese. Bei den ersten Trainingseinheiten bekam er kaum Luft. Und dann kam Mitte September das Comeback in Wolfsburg. „Da war ich froh, dass ich noch stehen konnte, obwohl ich nur 16 Minuten gespielt habe“, sagt Selke.

Sonderlob von Trainer Pal Dardai

Die ersten sechs Spiele, findet er, könne man deshalb auch nicht zählen. Erst gegen Dortmund – mittlerweile war es Ende Oktober – fühlte er sich auf dem Platz wohler und holte prompt den Elfmeter heraus, der am Ende das 2:2 brachte. Gegen Hannover folgte vor zwei ­Wochen endlich das Startelfdebüt. Da war es schon Dezember. Pal Dardai sagte zwar, er sei „hundert Prozent zufrieden“ mit seinem Stürmer, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit würden die Berliner noch besser dastehen mit einem fitten, treffsicheren Selke.

Gerade in einer Mannschaft, in der sich andere junge Spieler wie Valentino Lazaro oder Javairo Dilrosun hervorragend entwickelt haben, wäre es für Selke die perfekte Umgebung gewesen, einen weiteren Schritt voranzukommen. Was er bei voller Fitness zu leisten imstande ist, deutete er in den letzten Spielen gegen Stuttgart und Augsburg an. Da traf er zwar nicht selbst, trat aber als Vorbereiter in Erscheinung. „Der Pass auf Leckie gegen Augsburg war Weltklasse. Vom Timing, vom Rhythmus, alles“, lobt Dardai.

„Jetzt bin ich eher der Vorbereiter und konnte auch ein paar Scorerpunkte sammeln. Klar, das eine oder andere Tor mehr hätten es schon sein können, aber insgesamt ist es unter den Umständen in Ordnung“, findet Selke. Vier Vorlagen sind es bei ihm. Dass er gegen Stuttgart und Augsburg mit im Schnitt elf zurückgelegten Kilometern wieder zu den laufstärksten Spielern gehörte, zeigt ja, dass die Richtung stimmt.

“Mein Kopf ist wieder frei“

Altlasten aus dem Sommer spürt er nicht mehr. „Mein Kopf ist wieder frei. Am Anfang habe ich mir schon Gedanken gemacht, gerade wenn ich den Ball oft mit der Brust annehmen musste, aber das ist inzwischen vergessen“, sagt Selke.

Vergessen zu können, ist im Sport eine wichtige Eigenschaft. Wer könnte das besser wissen als ein Stürmer. „Zur Rückrunde greife ich wieder voll an, und dann kommen die Tore von ganz allein“, sagt Selke. Überzeugung spricht aus seinen Augen. Kurz darauf spricht Pal Dardai den gleichen Satz. „Davies Tore werden wieder kommen“, sagt Herthas Trainer. Auch er sieht ­dabei sehr überzeugt aus.