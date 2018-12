Grujic köpft Hertha ins Glück

Berlin. Hertha BSC hält weiter Kurs auf einen goldenen Dezember. Eine Woche nach dem 2:0 in Hannover gewannen die Berliner am Sonnabend auch gegen die bislang furios durch die Saison gestürmte Eintracht aus Frankfurt. Die 42.578 Fans im Olympiastadion feierten nach dem 1:0 (1:0) vor allem den Siegtorschützen Marko ­Grujic, der nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt per Kopf traf (40.). In der Tabelle zog der Hauptstadt-Klub mit nun 23 Punkten mit Frankfurt gleich und verbesserte sich auf Rang sechs.

Dardai setzte gegen Frankfurt auf die erfolgreiche Startformation der Vorwoche. Spielmacher Ondrej Duda musste erneut auf der Bank Platz nehmen, stattdessen vertraute der Coach den körperlich robusten Angreifern Vedad Ibisevic und Davie Selke – jenem Duo, das Dardai liebevoll seine „Hirsche“ nennt. Das Signal war klar: Hertha wollte im eigenen Stadion agieren statt reagieren, und das taten die Berliner nach Anpfiff auch. Bis zur ersten Ecke dauerte es nur gut 30 Sekunden, doch der daraus resultierende Kopfball von Grujic verfehlte sein Ziel deutlich.

Allzu sehr beeindrucken ließen sich die Gäste allerdings nicht, schließlich waren sie mit der zweitbesten Offensive der Liga in die Hauptstadt gereist, allen voran mit dem brandgefährlichen Trio aus Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller. Letztgenannter blies als erster zur Attacke. Nach einer geschickten Drehung ließ sich der Franzose weder von Jordan Torunarigha noch von Marvin Plattenhardt stoppen und zog aus acht Metern ab. Sein abgefälschter Schuss streifte haarscharf am linken Pfosten vorbei (10.).

Bibiana Steinhaus entscheidet zugunsten von Hertha

Die beachtliche Anfangsoffensive war damit vorerst beendet. Beide Teams schalteten einen Gang zurück, die verbissenen Zweikämpfe verlagerten sich zunehmend zwischen die beiden Strafräume. Der gegenseitige Respekt war förmlich greifbar. Beide Mannschaften bemühten sich, Konter des Gegners schon im Keim zu ersticken. Das gelang. Hertha kam lediglich durch zwei Distanzschüsse von Grujic zu weiteren Chancen (15., 26.). Auf der anderen Seite brauchte Frankfurts Filip Kostic eine verunglückte Abwehr von Torunarigha, um zum Abschluss zu kommen. Sein 14-Meter-Schuss landete in den Armen von Hertha-Keeper Rune Jarstein.

„Das wird sicher ein kampfbetontes Spiel, in dem die Kleinigkeiten entscheidend sein werden“, hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor der Partie gemutmaßt. Grundsätzlich sollte der Österreicher Recht behalten, wobei ein wesentlicher Faktor durchaus messbar war. Nach einer hohen Ecke von Marvin Plattenhardt hatte Herthas Mittelfeldspieler Marko Grujic mit seinen 1,91 Metern deutliche Größenvorteile gegenüber Frankfurts Makoto Hasebe. Der Serbe nutzte dies schonungslos aus und wuchtete den Ball per Kopf unten links ins Tor – 1:0 (40.). Für die Liverpool-Leihgabe war es im siebten Spiel der erste Treffer, dementsprechend euphorisch fiel der Torjubel aus. Mit bösen Folgen. Als Grujic seinen Treffer vor der Ostkurve feierte, stürzte ein Fan in den Stadiongraben. Er musste ärztlich behandelt werden.

Dennoch: Der Treffer verlieh Hertha neuen Schwung, allen voran Selke. Kurz nach Wiederanpfiff marschierte der Stürmer nach einem Steilpass von Salomon Kalou in Riesenschritten allein aufs Tor zu, umkurvte Torhüter Kevin Trapp und schob ein (50.), nur hielt die Freude über das vermeintliche 2:0 nicht lang. Das Schiedsrichtergespann hatte auf Abseits entschieden. Ein korrekter, aber viel zu später Pfiff.

Nur zwei Minuten später hätte der Berliner Ärger sogar noch deutlich größer sein können. Nach einer Hereingabe von links fand sich Marko Grujics Jungendfreund Luka Jovic erstaunlich frei in Herthas Strafraum wieder. Eigentlich ein fast sicheres Tor für einen Stürmer seiner Klasse, doch Jarstein parierte mit einer Glanztat (52.).

Dass Hertha bis zum Ende um den Erfolg zittern musste, lag auch an Selke. Der hatte eine zweite gewaltige Konterchance, war von Makoto Hasebe und Carlos Salcedo nicht zu halten, scheiterte aber diesmal im Eins-gegen-eins-Duell an Keeper Trapp (53.). Der Rest war aufopferungsvolle und disziplinierte Lauf- und Verteidigungsarbeit gegen eine Eintracht, die zwar bis zum Schluss auf den Ausgleich drängte, aber die letzte Präzision vermissen ließ.

Glück hatte Hertha in Minute 88. Im Handgemenge zwischen Grujic und Jovic ging der Frankfurter zu Boden – in Köln entschied Videoassistentin Bibiana Steinhaus, dass kein Elfmeter auch keine Fehlentscheidung war – eine Hertha-freundliche Entscheidung. Trainer Pal Dardai sagte: „Die erste Halbzeit haben wir guten Fußball gespielt, sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte hatten wir genügend Chancen für ein zweites Tor. Aber weil das nicht gefallen ist, mussten wir den Vorsprung mit viel Leidenschaft verteidigen. Für einen Trainer ist ein 1:0 immer ein gutes ­Ergebnis.“ Am Sonnabend wollen die ­Berliner beim VfB Stuttgart das ­nächste bisschen Goldstaub auf ihren ­Dezember stäuben.