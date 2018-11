Dardai: „Herthaner gegen Herthaner, das verstehe ich nicht.“

Berlin. Herthas Klubführung ist im Konflikt mit der aktiven Fanszene einen Schritt auf die Ultras zugegangen. Zu einem für Donnerstagabend anberaumten runden Tisch mit verschiedenen Fan-Gruppierungen, Vertretern aus Herthas Geschäftsleitung, dem Fanprojekt und der Fanbetreuung sollten die Ultras ursprünglich nur unter Auflage teilnehmen dürfen – nämlich dann, wenn sie vorher zu einem Vorgespräch erschienen wären. Dies hatten die Ultras als Erpressung empfunden und das Vorgespräch daher abgelehnt. Statt sie nun vom runden Tisch auszusperren, änderten die Verantwortlichen des Berliner Bundesligisten ihren Kurs: Über die Fan-Betreuung wurden die Ultras doch noch zu dem Treffen auf der Geschäftsstelle eingeladen. Nach Morgenpost-Informationen nahmen sie am runden Tisch teil.

Die Schwerpunkte der Gespräche dürften dadurch allerdings anders gewichtet worden sein als ursprünglich geplant. Weil die Geschehnisse vom Auswärtsspiel in Dortmund nicht vorab in kleinerer Runde aufgearbeitet wurden, dürfte dies nun das größere Treffen dominiert haben. Beim 2:2 gegen den BVB am 27. Oktober war im Gäste-Block großflächig Pyrotechnik gezündet worden – entgegen des gültigen Verbots. Anschließend war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Berliner Ultras und der Polizei gekommen, ehe ein Teil der Fans in Toiletten des Dortmunder Stadions einen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro verursachten. Hertha reagierte daraufhin mit verschärfte Einlasskontrollen sowie einem Banner- und Spruchband-Verbot im nächsten Heimspiel gegen Leipzig (0:3). Die Folge: Ein Stimmungsboykott der aktiven Fanszene, dem sich gefühlt das gesamte Olympiastadion anschloss.

Angesichts der jüngsten Entwicklung scheinen die Probleme, die in den vergangenen Jahren zwischen Fanszene und Klubführung schwelten, fast harmlos. In den vergangenen Wochen haben sich die Fronten stetig verhärtet, zuletzt erstattete die Fanhilfe Hertha B.S.C. Anzeige gegen Manager Michael Preetz wegen Beleidigung und übler Nachrede. Dass die Ultras nun doch am runden Tisch saßen, an dem der in Fan-Kreisen schlecht gelittene Marken-Chef Paul Keuter krankheitsbedingt fehlte, war das erste positive Signal seit Langem. Für Pal Dardai mehr als überfällig: „Je schneller wir eine Lösung finden, desto besser“, sagte der Cheftrainer, „es soll keine Störfaktoren geben.“ Sportlich sei Hertha seit dreieinhalb Jahren erfolgreich, habe gute Sponsoren und eine hervorragende Nachwuchsakademie. „Und in diesem Moment Herthaner gegen Herthaner?“, fragte der Ungar, „das verstehe ich nicht.“