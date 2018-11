„Hertha braucht Hilfe von außen“

Auf ihren Transparenten in der Ostkurve haben Herthas Fans schon häufig ihre Konfliktthemen mit dem Klub benannt, so wie hier im April 2018.

Berlin. Was tun, wenn’s brennt? Seit den Fan-Ausschreitungen in Dortmund Ende Oktober bewegt sich das seit Jahren angespannte Verhältnis zwischen Herthas Klubführung und aktiver Fanszene von einem Tiefpunkt zum nächsten. Die Versuche, den Dialog neu aufzunehmen, scheiterten in dieser ­Woche, die Fronten sind verhärtet.

Die Berlinerin Sabine Hufschmidt arbeitet seit 20 Jahren als Rechtsanwältin und Mediatorin – in der Wirtschaft, in Schulen, mit Familien und im Sport. Sie hält die Situation bei Hertha für schwierig, aber keineswegs ausweglos.

Frau Hufschmidt, Herthas Klubführung wollte sich mit den Ultras nur unter bestimmten Voraussetzungen unterhalten. Die Ul­tras haben diese Bedingung als Erpressung empfunden.

Sabine Hufschmidt: Ich kann die Sicht der Fans nachvollziehen. Es kann nicht sein, dass die Klub-Führung zum Gespräch zitiert. Das ist, als ob ein Hund raus soll, obwohl es regnet – der sperrt sich mit seinen Pfoten.

Wie lässt sich die Situation lösen?

Indem man einen neutralen Dritten einsetzt. So etwas lässt sich nicht von oben diktieren, deswegen muss man einen Vermittler oder ein Vermittlerteam einsetzen. Außerdem braucht es Vorgespräche mit den Interessensgruppen, ehe man sich zusammensetzt – so, wie man das etwa in der Politik macht. ­Dabei nutzt man ein Shuttle-Prinzip, in dem der Mittler auch filtert und nur die Essenz transportiert. Auf diese Art kann eine Annäherung stattfinden. Wenn die Interessen und Bedürfnisse geklärt sind, sollte man an einen Tisch kommen.

Dadurch allein werden die Konfliktlinien nicht verschwinden.

Es braucht eine Bestandsaufnahme, man muss die jeweiligen Interessens­lagen sondieren. Und: Beide Seiten sollten sich Spielregeln auferlegen. Unter welchen Voraussetzungen kann man gute Gespräche führen? Wollen alle eine vernünftige Vereinbarung? Sind die Gespräche ergebnisoffen? Wenn es nur darum geht, bestimmte Dinge durchzusetzen, braucht man sich - zumindest für einzelne Themen - nicht an einen Tisch zu setzen. Das alles braucht Zeit, aber es ist wichtig, dass man einen guten Boden erarbeitet, denn nur so kann man eine gute Saat säen. Wenn man nicht kooperationsbereit ist, kann es nichts werden.

Bei aller Liebe zum Klub: Sind Ultras nicht auch nur Kunden? Wieso darf diese Gruppe überhaupt Forderungen stellen?

Weil es Kunden sind, auf die man achten sollte – nicht zuletzt, weil sie das Spiel maßgeblich beeinflussen können. Das hat man ja beim Stimmungsboykott im Olympiastadion am Sonnabend gesehen. Für Spieler sind Fans wie eine Vitaminspritze. Die Profis haben fast unisono gesagt: Wir brauchen die Fans. Das bedeutet für den Verein: Kümmert euch darum, dass wir wieder Unterstützung bekommen. Das ist ein Auftrag.

Eine These lautet: Der Stimmungsboykott wird nicht lange Bestand haben.

Das ist das Motto Aussitzen, hilft aus meiner Sicht aber nicht. Selbst wenn die Atmosphäre im Stadion wieder stimmen sollte, bleibt ein Bruch zwischen Fans und Verein. Das wäre schade, auch für die Spieler. Dass die Niederlage gegen Leipzig nichts mit der fehlenden Unterstützung zu tun hatte, würde ich infrage stellen. Verloren wird im Kopf. Das hat viel mit Motivation zu tun.

Wirtschaftlich spielt das Stadion-Publikum eine immer kleinere Rolle. Warum sollten die Klubs diesem Zuschauer-Segment noch besonders viel Aufmerksamkeit schenken?

Sicher, das ist eine legitime Sichtweise. Aber wenn das wirklich so gelebt wird, geht es nicht mehr um die Leidenschaft für das Spiel, sondern nur noch um die Führung eines Wirtschaftsunternehmens. Dann kann man auch Tippkick- oder Computerfiguren beim Fußballspielen zusehen.

Für den TV-Zuschauer, der den Klubs das große Geld beschert, war der Stimmungsboykott am Sonnabend kaum zu merken.

Das ist so, als wenn man beim Aufräumen alles unter den Teppich kehrt. Dann sind trotzdem Beulen zu sehen, und die muss man rausbekommen. Aber es stimmt schon: Die Problematik geht weit über Hertha hinaus, da kommt man schnell zu globaleren Themen.

Sie meinen die Kommerzialisierung, die im Fußball immer stärker zu spüren ist?

Richtig. Die Fans haben immer häufiger das Gefühl, dass ihre Interessen überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Als wären sie Kunden in einem Baumarkt, in dem sie zwar einkaufen dürfen, aber eben nur Produkte, die ihnen vorgesetzt werden. Man darf ruhig mal die Frage stellen, worum es im Fußball gehen sollte. Im Moment sieht man in den Führungsetagen viel zu häufig den Drang, wirtschaftlich zu optimieren. Daran hat ein Fan aber wenig Interesse. Immer mehr Spiele im Bezahl-Fernsehen oder neue Anstoßzeiten, die nicht fanfreundlich sind. Dahinter steckt die Gier nach mehr Geld – da darf man sich nicht wundern, wenn die Fans auf die Palme gehen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Ultras regelmäßig Pyrotechnik im Stadion zünden, was verboten ist. In Dortmund kam es im Oktober zudem zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und Vandalismus. Haben die Fans mit derartigen Handlungen nicht ihr Mitspracherecht verwirkt?

Pyrotechnik hat meiner Meinung nach im Stadion nichts zu suchen. Das lässt sich nicht kontrollieren und ist somit eine Gefahr. Einzelne, die gegen solche Regeln und Gesetze verstoßen, sollten verfolgt werden – mit den Mitteln, die der Gesetzgeber vorgesehen hat. Kollektivstrafen hingegen sind aus meiner Sicht ein großes Problem. Aber ehe es zu sehr in die Details geht: In die ­Vergangenheit zu schauen, ist in dieser Situation ohnehin nicht zielführend.

Sondern?

Wenn man wieder Ruhe ins Klub-Umfeld bringen möchte, muss man in den Dialog gehen, aber eben nicht ins direkte Gespräch. Ohne neutrale Moderation kann das in der jetzigen Situation nicht funktionieren.

Hält sich die aktive Fan-Szene für ­wichtiger, als sie tatsächlich ist?

Ganz grundsätzlich: Man kann bestimmte Dinge nicht einfach über die Fans hinweg ändern. Nehmen Sie „Nur nach Hause“ als Einlauflied, das ist doch im Grunde wie eine Nationalhymne. Auf der anderen Seite können die Fans nicht so große Macht bekommen, dass sie den Verein steuern. Aber diesen Anspruch höre ich auch nicht. Vorrangig geht es um Tradition und den Erhalt von Werten. Farben, Wappen, Trikots, Banner – das sind aus meiner Sicht Themen, die man besprechen und verhandeln kann.

Von einer harten Linie halten Sie nichts?

Das wirkt eher hilflos, ein bisschen wie Hausarrest für Kinder. Da wird sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern auch nicht bessern. Nur ein Dialog hilft. Ich hoffe, man sieht bei Hertha ein, dass es Hilfe von außen braucht. Man sollte nicht glauben, dass man das Ei des Kolumbus hat und alles allein regeln kann – ein Phänomen, das ich übrigens in fast allen Bereichen erlebe. Es geht nicht darum, wer ist besser oder schlechter, sondern darum, wie man den Ball ­wieder ins Rollen bekommt.