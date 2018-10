Bundesliga: Pal Dardai plant ohne Per Skjelbred im Pokal: Rotation bei SV Darmstadt 98

Berlin. Pal Dardai, Trainer von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, plant für das DFB-Pokalspiel beim SV Darmstadt 98 ohne seinen angeschlagenen Mittelfeldspieler Per Skjelbred. "Ich glaube, Per macht Pause, so ist der Zustand", sagte der Coach vor der Zweitrundenpartie am Dienstag (18.30 Uhr). Skjelbred hatte sich beim 2:2 bei Borussia Dortmund eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Nach seinem Comeback im Profi-Team über 45 Minuten am Samstag ist Vladimir Darida wieder ein Kandidat für ein Startformation. "Vladi ist gut reingekommen gegen Dortmund. Er ist richtig bereit, das spricht für die Qualität und Konkurrenzkampf im Mittelfeld", sagte Dardai über den Tschechen, der lange mit einer Knieverletzung pausiert hatte.

Mit einem Sieg beim Zweitligisten wollen die Berliner ihren Traum vom Pokalfinale im eigenen Olympiastadion aufrechterhalten. "Ich will nicht hochnäsig sein, wir haben Respekt. Aber wenn eine Mannschaft gegen Bayern gewinnt, gegen Dortmund einen Punkt holt, dann musst du hingehen, fokussiert sein, um das Spiel zu gewinnen", sagte Dardai, der eine Rotation von "drei, maximal vier Spielern" plant.

( dpa )