BUNDESLIGA Arne Maier: „Ich stehe immer noch am Anfang“

Berlin. Arne Maier betritt Herthas Medienraum, wo er erstmals ein großes Bild von sich an der Wand hängen sieht. „Cool“, lächelt der 19-Jährige. Manchmal fällt es ihm schwer zu glauben, dass er inzwischen so zur Bundesligamannschaft gehört wie Vedad Ibisevic oder Karim Rekik, deren Bilder daneben hängen. Hertha und Maier schreiben Geschichte: Mit einem Sieg am Sonntag gegen Freiburg (15.30 Uhr) würde Hertha den besten Saisonstart seiner Bundesliga-Historie hinlegen.

Arne Maier, Marko Grujic hat Sie vor Kurzem als den talentiertesten Fußballer bezeichnet, mit dem er je zusammen gespielt hat.

Arne Maier: Ich habe das gelesen und mich sehr gefreut. Marko hat schon einiges erlebt, und man kann davon ausgehen, dass er als U20-Weltmeister und beim FC Liverpool mit dem einen oder anderen talentierten Spieler zusammengespielt hat. Von daher freut mich das umso mehr.

Bisher haben Sie in Ihrer Karriere fast nur Höhen erlebt, Sie bekommen gerade von allen Seiten Lob. Wie gehen Sie damit um?

Es ist schön, so was zu hören, aber ich gehe damit locker um. Aber ich stehe immer noch am Anfang, bin immer noch ein normaler Spieler, will mich immer verbessern und nehme jede Hilfe von den Mitspielern oder Trainern an. Ich werde genauso kritisiert wie alle anderen – und das hilft auch.

Wer ist Ihr schärfster Kritiker?

Mein Vater. Und unsere Trainer. Die geben mir ganz deutlich zu verstehen, wenn ich etwas nicht so gut gemacht habe. Und sie liefern mir direkt Verbesserungsmöglichkeiten.

Karim Rekik hat mal erzählt, dass Heimfahrten nach Spielen mit seinem Vater eine Katastrophe waren. Er musste sich da immer einiges anhören.

Oh ja, das ist der Klassiker. Mein Vater hat im Auto auch oft gemeckert. Ich glaube, jeder Junge weiß, wie das ist. Du sitzt da und bekommst genau erzählt, was alles an deinem Spiel nicht gut war. Solche Fahrten können lang werden. Jetzt ist das ein bisschen besser geworden, aber mein Vater schaut auch heute noch genau hin, obwohl ich jetzt bei den Profis bin.

Was genau kritisiert Ihr Vater?

Das ist spielabhängig. Entweder mein Defensivverhalten oder mein Kopfballspiel. Unser Trainer sieht das ähnlich. Sie haben damit auch recht.

Wo sehen Sie Ihr größtes Verbesserungspotenzial?

Im Kopfballspiel. Das ist in der Bundesliga schon was anderes als in der A-Jugend. Die Wucht ist viel größer und jede Mannschaft hat Spezialisten, die das besonders gut können. Diese Spieler haben ein viel besseres Timing, da kann ich mich deutlich verbessern.

Wer war bisher Ihr unangenehmster Gegenspieler in der Luft?

Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg war eine Herausforderung. Der ist gefühlt vier Meter groß (offiziell aber 1,97 Meter/d.Red.). Steht der vor einem, ist es schwierig vorbeizukommen.

Pal Dardai fordert mehr Torgefahr. Gibt es eine Zielvereinbarung mit dem Trainer?

Nein, wir haben keine Zahl ausgemacht. Aber ich bin ganz auf seiner Seite. In der Jugend habe ich regelmäßig getroffen, aber da war das alles auch einfacher. In der Bundesliga warte ich noch auf mein erstes Tor.

Bei vielen Ihrer Altersgenossen artet der Torjubel in regelrechten Choreographien aus. Haben Sie sich schon was überlegt?

Nein, wenn ich ein Tor schieße, was irgendwann hoffentlich der Fall sein wird, will ich mich einfach freuen. Was ich dann vor lauter Emotionen mache, weiß ich nicht.

Es heißt, das zweite Jahr sei für Sportler immer das schwerere. Sie scheinen eine Ausnahme zu sein.

Viele haben gesagt, dass das zweite Jahr schwerer ist, aber ich kann das bisher nicht bestätigen. Letztes Jahr war alles neu, inzwischen kann ich besser einschätzen, was in den Spielen genau auf mich zukommt. Unser guter Saisonstart hilft auch, so dass es sich eher leichter anfühlt.

Wo haben Sie sich am meisten verbessert?

Mit dem Auge. Ich stehe inzwischen besser im Raum oder kann besser einschätzen, was hinter mir passiert. Das Verschieben oder die Abstände zu den Mitspielern habe ich jetzt noch stärker im Blick. Auch die Kommunikation ist besser. Daran musste ich mich gewöhnen. In einigen Stadien ist es wahnsinnig laut. Letztes Jahr in Bilbao konnte ich mein eigenes Wort nicht verstehen. Da einen Weg zu finden zu kommunizieren, ist wichtig.

Pal Dardai sagt, Ihre Rolle und Ihr Auftreten hätten sich in der Kabine verändert. Sie seien „jetzt ein Mann geworden“.

Wenn du aus der Jugend kommst und auf einmal mit den Profis, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst, in der Kabine bist, sitzt du natürlich erstmal ruhig auf deinem Platz. Mit der Zeit ist über die Leistungen mein Ansehen größer geworden. Vergangene Saison habe ich gegen Freiburg einen Elfmeter rausgeholt, das war so ein Moment, wo die anderen gemerkt haben, dass ich der Mannschaft helfen kann. Je öfter ich im Kader stand, desto besser habe ich mich in die Gruppe eingefunden.

Momentan wirkt es, als hätten alle als Mannschaft viel Spaß.

Bei uns wird es nie langweilig, da ist immer Stimmung drin. Wir unternehmen auch nach dem Training was, gehen Essen oder so. Wir haben eine super Mischung, alle verstehen sich.

Als Vorbild haben Sie mal Per Skjelbred genannt. Nun haben Sie ihn überholt.

Per hat fast zweihundert Bundesligaspiele, ich komme gerade in die Liga rein. Ich lerne eine Menge von ihm.

Hat sich Ihr Verhältnis verändert?

Nein, er gibt mir Tipps, die ich gern annehme. Auch was das Drumherum angeht, also wie Fußball als Geschäft funktioniert. Per sagt mir oft, dass Fußball ein schnelles Geschäft ist und ich mich nicht verrückt machen soll.

An welchem Spieler orientieren Sie sich außerhalb von Hertha?

Thiago Alcántara (vom FC Bayern, d.Red.) finde ich besonders. Der ist technisch hochbegabt und will immer den Ball haben. Da versuche ich mir einiges abzuschauen.

Mit Grujic und Ondrej Duda bilden Sie Herthas magisches Dreieck. Können Sie mit dem Begriff was anfangen?

Nach dem Gladbach-Spiel tauchte das in Zeitungen auf. Ich hatte davon gehört, aber als Balakov, Bobic und Elber spielten, war ich noch nicht geboren (lacht). Gegen Gladbach war es ­tatsächlich besonders. Danach sprachen uns Leute auf der Straße an: Es hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen.

Wie verändert sich Ihre Spielweise durch Grujic und Duda?

Es ist viel ballorientierter geworden. Wir versuchen im Mittelfeld mehr zu kombinieren und nicht so häufig den langen Ball zu spielen. Wir wollen mehr Fußball spielen.

Sie scheinen sich blind zu verstehen.

Wir sind alles gute Fußballer, aber die Chemie muss stimmen. Wir verstehen uns alle gut, ich denke, das ist der Schlüssel. Marko kam erst spät zu uns, aber er war sofort integriert. Es macht richtig Spaß zu spielen bei den beiden.

Herthas Spiel sieht jetzt attraktiver aus. Fühlt es sich auf dem Platz auch so an?

Gegen Gladbach lagen wir früh zurück, aber ich habe an dem Tag nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Die Atmosphäre auf dem Platz untereinander war so gut dass ich wusste: Wir drehen das.

Wie sind eure Aufgaben verteilt?

Ondrej ist der Zehner, dahinter kommen Marko und ich, Marko ist der Offensivere von uns. Wobei sich das auch verschiebt. Mal bin ich weiter vorn, dann sichert Marko ab. Letzte Saison bin ich oft mit nach vorn gegangen, obwohl mein Mittelfeldpartner auch dort war. Dann fehlte die Absicherung. Das passiert mir jetzt nicht mehr so oft. Aktuell mit Per ist die Aufgabenverteilung etwas anders. Ich weiß, da ist noch jemand, der große Qualitäten in der defensiven Absicherung hat.

Sie haben alle U-Mannschaften beim DFB durchlaufen. Nächster Schritt wäre die A-Mannschaft. Wie weit sind Sie entfernt?

Ich habe mir die Spiele im Fernsehen angeschaut, die Niederlage gegen Frankreich war sehr unglücklich. Ich konzentriere mich auf die U21, da ­haben wir zwei gute Spiele gemacht und uns für die EM 2019 in Italien ­qualifiziert. Darauf freue ich mich.