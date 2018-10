Bei Hertha wächst der Frust

Der Niederländer Derrick Luckassen spielte erst drei Minuten in der Bundesliga und will endlich mehr sein als nur ein Reservist.

Berlin. Für einen Moment hallte ein metallisches Scheppern über den Trainingsplatz von Hertha BSC. Dieses typische Geräusch, wenn der Ball aufs Aluminium knallt. Für Derrick Luckassen (23) war es gleichbedeutend mit einer weiteren Enttäuschung. Statt ins Tor sprang sein satter Distanzschuss wieder ins Feld zurück. Bei Mitspieler Alexander Esswein war es kurz zuvor genau andersherum gewesen.

Es läuft einfach nicht für Luckassen beim Bundesligisten. Ende August war der Niederländer vom PSV Eindhoven nach Berlin gekommen. Leihweise, um Spielpraxis zu sammeln. „Deshalb habe ich den Klub ausgewählt“, wie er sagt. Nur wurde daraus bisher nichts. Gerade mal drei offizielle Minuten durfte er in der Bundesliga absolvieren. Gegen Mönchengladbach (4:2) wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Ansonsten musste er zusehen.

Eine Situation, die den Defensivspezialisten frustriert: „Ich hatte nicht erwartet, so lange auf der Bank sitzen zu müssen. Das ist enttäuschend.“ Vergangenen Donnerstag durfte er beim Testspiel in Babelsberg (4:1) über die komplette Zeit auf dem Feld stehen, doch die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken. „Ich hab jetzt seit Monaten nicht gespielt, das macht sich bemerkbar“, sagt Luckassen.

Trainer Dardai zögert noch

Eigentlich war geplant, dass er diese Woche mit der U23 nach England fliegt, um dort beim Premier League International Cup gegen Villarreal zu spielen und weitere Praxis zu sammeln. Davon nahm Trainer Pal Dardai nun Abstand, weil im Defensivbereich zu viele Spieler verletzt oder angeschlagen sind. Jordan Torunarigha (Achillessehne) wird am Sonntag gegen Freiburg definitiv fehlen, bei Niklas Stark (Fußprellung) ist noch nichts Genaues abzusehen. Sein Einsatz wird sich erst gegen Ende der Woche entscheiden.

Karim Rekik trainierte nach muskulären Problemen am Dienstag nur individuell, ebenso Per Skjelbred. Genau für eine solche Situation war Luckassen geholt worden. Aber Dardai zögert noch, was einen ersten Startelfeinsatz des Zugangs angeht. „Er macht einen guten Eindruck, aber ich kann noch nicht sagen, ob er spielt. Er hat ein gutes Passspiel, zweikampfmäßig kann ich ihn noch nicht ganz einschätzen“, sagt Herthas Trainer.

Was Körpersprache und Trainingsintensität angeht, konnte Luckassen in den vergangenen Wochen noch nicht den Eindruck erwecken, unbedingt ins Team zu wollen. Mit seinem Fitnesszustand waren Herthas Verantwortliche lange Zeit auch weniger zufrieden. Das habe sich inzwischen geändert. „Ich glaube, er hat physisch einen Fortschritt gemacht“, sagt Dardai. Luckassen findet, das sei nie das Problem gewesen. „Ich war physisch gut drauf, beim PSV habe ich ja auch Spiele bestritten. Ich habe gut trainiert und alles gegeben. Nun warte ich auf meine Chance.“

„Er spricht nicht, ich spreche nicht“

Dardai kann Luckassens Frust verstehen. „Wenn du Ende der Vorbereitung kommst, ist es sehr schwierig. Auf dieser Position haben wir schon genug Spieler gehabt, die bereits lange im Training waren. Ich habe mit ihm gesprochen und versucht, seine Laune hoch zu halten“, sagt Herthas Trainer.

Wirklich gelungen ist ihm das anscheinend nicht. Luckassen hat die Kommunikation anders wahrgenommen. Über seinen Austausch mit Dardai sagt er: „Er spricht nicht, ich spreche nicht. Ich bin nicht der Typ, der zum Trainer geht und fragt, warum er nicht spielt. Ich hoffe, dass ich meine Chance bekomme und sie dann nutzen kann.“