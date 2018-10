Hertha-BSC-Trainer Pal Dardai: Jeden Tag besserer Eindruck, auch bezüglich Vladimir Darida

Berlin. Die Leidenszeit von Vladimir Darida neigt sich dem Ende entgegen. Nach mehr als drei Monaten Verletzungszeit steht der Routinier von Hertha BSC im Test beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 vor seinem Comeback bei den Profis. "Ich denke, ich bin schon bei 90 Prozent", sagte der tschechische Nationalspieler vor der Partie am Donnerstag (17.30 Uhr). Wegen einer hartnäckigen Knieverletzung aus dem Vorbereitungsspiel bei Stahnsdorf konnte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler diese Saison noch kein Pflichtbegegnung bestreiten.

Auch Trainer Pal Dardai freut sich auf die Rückkehr eines seiner Lieblingsschüler. "Vladimir macht jeden Tag einen besseren Eindruck", sagte er und kündigte an, Darida im Test 60 bis 70 Minuten spielen zu lassen. "Danach werden wir sehen, wie es mit ihm weitergeht."

Durch den langen Ausfall von Marko Grujic, der sich vor zweieinhalb Wochen einen Bänder- und Kapselriss zuzog, könnte Darida wieder eine wichtige Rolle einnehmen. Grujic glänzte in den ersten Spielen als Achter im Mittelfeld - auf der Position sieht auch Darida seine Stärken. Fest vorgenommen hat er sich, in dieser Saison wieder Tore zu schießen, nachdem er vergangene Liga-Spielzeit keinen Treffer erzielte. "Das war schwach", gab Darida ohne Umschweife zu.

Seit vergangener Woche nimmt er wieder am Mannschaftstraining teil. "Ich fühle mich gut und habe keine Beschwerden mehr", sagte Darida. Weil er sich aber noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte sieht, schlug er die Einladung zum tschechischen Nationalteam aus, um in Berlin trainieren zu können. Die Erkenntnis dafür reifte beim 60-Minuten-Einsatz am vergangenen Mittwoch im Regionalliga-Spiel von Herthas U23 gegen Auerbach. "Da habe ich gespürt, dass mein Niveau noch nicht ganz für die Nationalmannschaft reicht", sagte Darida.

Für Hertha will er wieder eine Hauptrolle spielen. Vergangene Saison war Darida gesetzt, wenn er fit war. Sein Pflichtspiel-Comeback könnte er nun 21. Oktober gegen den SC Freiburg feiern. "Ich mache alles, um in diesem Spiel bereit zu sein", sagte Darida.

