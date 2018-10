Selke, Kalou und Co. begeistern auch im Osten

Berlin. Lässig wippte Niklas Stark im Takt zur Musik. Das war insofern erstaunlich, weil Herthas Verteidiger seinen rechten Fuß in einen überdimensionalen und überaus unförmigen Plastikstiefel packen musste. Der Grund: eine starke Mittelfußprellung. „Das sieht jetzt schlimmer aus als es ist. Ich hoffe, dass ich bald wieder mit dem Training beginnen kann“, sagte Stark und humpelte in Richtung der Tische, wo die verletzten Spieler des Berliner Fußball-Bundesligisten Autogramme schrieben. Marko Grujic hatte schon Platz genommen, Jordan Torunarigha und Dennis Jastrzembski. Alle sahen dabei so aus wie Stark zuvor wippte – ganz entspannt.

Herthas zweites Kieztraining, dieses Mal auf dem Gelände von Eintracht Mahlsdorf, war vor allem eine lockere Angelegenheit. Sowohl für die Spieler, die sich bei der rund einstündigen Einheit nicht allzu sehr strecken mussten, als auch für die Zuschauer, die den Fußballern anschließend so nah kommen konnten, wie es inzwischen nur noch selten der Fall ist.

Nächstes Kieztraining ebenfalls im Osten der Stadt

Für Hertha war der Auftritt mit einer spannenden Frage verbunden. Würde das Konzept nach dem erfolgreichen Start in Mariendorf vor 2500 Zuschauern auch am östlichen Stadtrand funktionieren? Mitten in einem Gebiet, das deutlich stärker dem Stadtrivalen 1. FC Union zugerechnet wird? Die Antwort fiel aus Sicht des Klubs positiv aus. Knapp 1000 Schaulustige kamen, genau so viele, wie sich die Verantwortlichen erhofft hatten.

Vor allem Kinder und Eltern waren auf der idyllische Anlage des Berlin-Ligisten zugegen, und das, obwohl die Anstoßzeit mit 15 Uhr nicht unbedingt schulkinderfreundlich ausfiel. Die, die da waren, hatten ihren Spaß. Wieder durften Kinder gegen die Profis kicken, anschließend gab es Autogramme und Fotos. „Wir sind sehr zufrieden. Das bestärkt uns in unserem Vorhaben, weiter auch in Bezirke zu gehen, die nicht unbedingt mit Hertha in Verbindung gebracht werden“, sagte Pressesprecher Marcus Jung.

Während Herthas Gelände vom deutschen Nationalteam in Beschlag genommen wurde, siedelten die Berliner bewusst in den Osten über. Das Ziel: in der gesamten Stadt stärker wahrgenommen zu werden. Die Kiez-Einheiten sollen helfen, das Image des Klubs zu verbessern, nachdem in der Vorsaison ein vergleichsweise starker Zuschauerrückgang zu beobachten war. Das nächste Kieztraining wird wieder im Osten stattfinden, dann in Pankow. Der genaue Ort steht noch nicht fest.