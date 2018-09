Hertha betreibt Werbung in eigener Sache

Berlin. Fahrten nach Berlin entwickeln sich für den FC Bayern immer mehr zu unliebsamen Betriebsausflügen. Im Mai hatte der Rekordmeister überraschend das Pokalfinale im Olympiastadion gegen Frankfurt verloren, nun folgte wenige Monate später ein 0:2 gegen Hertha BSC. Als der Bus der Bayern tief in der Nacht im Berliner Verkehrschaos rund um das Stadion feststeckte, bedachten viele Berliner Fans die Münchner Spieler mit Schmähgesängen. Einige unkten, wenn die Bayern mal wieder in Berlin gewinnen wollen, sollten sie es vielleicht im Südosten bei Union probieren.

Herthas Trainer Pal Dardai hatte das Lächeln vom Freitag bis in die Morgenstunden des Sonnabends konserviert. „Das war ein sehr schöner Abend für uns“, sagte er und wirkte dabei wie ein Klassenlehrer, der gerade von einer erkenntnisreichen, aber auch freudvollen Studienreise heimgekehrt war. Zur Belohnung, dass seine Schüler so strebsam seinen Anweisungen gefolgt waren, hatte er ihnen einen freien Tag mehr genehmigt. Erst am Dienstagnachmittag wird wieder trainiert. „Sie sollen das jetzt genießen“, sagte Dardai und schwelgte in Erinnerungen. Eine rauschende Feier sei das gewesen, damals, beim bis Freitag letzten Sieg gegen die Bayern vor über neun Jahren. Da war er selbst noch Spieler. Allein das verdeutliche, „Siege gegen Bayern sind etwas Besonderes“, sagt Dardai. So überraschend der Erfolg für viele daherkommen mag, so verdient war er. Hertha stellte in vielen Belangen die bessere Mannschaft.

Das 1:3 in Bremen hatte Befürchtungen aufkommen lassen, Herthas neue Qualität im Offensivspiel sei zu sehr an Marko Grujic gebunden, der den Berlinern verletzt fehlt. Gegen Bayern emanzipierte sich die Elf vom Mittelfeldspieler: „Es hat sich gelohnt, sich im Sommer sehr viel mit dem Positionsspiel zu beschäftigen. Wenn das nicht funktioniert, wäre das sehr ärgerlich, aber diese Saison sieht es sehr gut aus“, freut sich Dardai, der sehr zufrieden mit dem Anlaufverhalten seiner Elf war: „Wir haben mit vielen kurzen Sprints die Räume geschickt zugestellt.“ Heraus kam eine überaus ansehnliche Vorstellung der Berliner.

Duda liegt mit fünf Treffern in der Torjägerliste weit vorn

Besonders Salomon Kalou beflügelt die neue spielerische Qualität um ihn herum. Der 33 Jahre alte Ivorer blüht förmlich auf bei all den ballsicheren Spielern. Erneut war Kalou einer der entscheidenden Spieler für Hertha. Vor dem 1:0 war er es, der den später von Vedad Ibisevic verwandelten Elfmeter herausholte. Das zweite Tor bereitete er mit einem genauen Pass in die Tiefe vor. „Die Alten gehen voran“, sagte Dardai.

Die derzeitigen Lobpreisungen will Herthas Trainer nicht nur an die jüngeren Spieler verteilt wissen. Vielmehr sei es der Mix aus Erfahrung und jugendlicher Frische, der Hertha so stark mache. Die zehn Berliner Feldspieler kamen beim Anpfiff auf ein Durchschnittsalter von 24,9 Jahren. Bayerns Startelf war ziemlich genau drei Jahre älter. Manager Michael Preetz freute sich, dass der Sieg gegen den Rekordmeister der jungen Mannschaft vor allem Selbstvertrauen geben werde. Was Selbstvertrauen bei Fußballern auslösen kann, ist am deutlichsten an Ondrej Duda ablesbar. Der Slowake erzielte gegen Bayern sein fünftes Saisontor und liegt damit in der Torschützenliste weit vorn.

Lazaro zwischen Arbeiter und Künstler

Anders als bei den Bayern, bei denen die sechs Neuen im Vergleich zum Spiel in Augsburg keine Wirkung entfachen konnten, setzten Dardais Wechsel Akzente. Maximilian Mittelstädt, Per Skjelbred und Kalou zeigten alle starke Leistungen. Herthas Kader ist deutlich besser aufgestellt. Ein Grund dabei ist, dass Spieler wie Ibisevic, Mittelstädt oder Duda, die vergangene Saison ein schwieriges Jahr durchlebten, stärker spielen und die jüngeren Leistungsträger in ihrer Entwicklung einen Schritt weiter sind. Allen voran Valentino Lazaro. Auf der von ihm weniger geliebten Position als Rechtsverteidiger ist er für die Mannschaft noch wertvoller als weiter vorn. „Mit ihm haben wir jetzt einen Mix aus Künstler und Arbeiter dort hinten. Das ist wichtig, weil er sich offensiv einschalten muss, ohne die Defensive zu vernachlässigen“, sagt Dardai.

Lazaro ist Teil einer „bissigen, hungrigen Mannschaft“, wie Dardai sagt, die gegen Bayern Werbung für den Klub betrieb. „Das Spiel haben viele Leute gesehen, vor allem wegen des FC Bayern. Aber vielleicht konnten wir ja auch ein paar neue Fans für Hertha BSC begeistern“, sagt Dardai. Gemessen an der Begeisterung, die nach dem Sieg in der Stadt herrschte, müssen sich Herthas Verantwortliche in dieser Hinsicht keine Sorgen machen.