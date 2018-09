Ohne Grujic fehlt Hertha die Leichtigkeit

Berlin. Am Morgen nach der ersten Niederlage der Saison schauten die Fußballer von Hertha BSC verwundert. Kamerateams bauten am Trainingsplatz auf, deutlich mehr von ihnen standen da als sonst. Die Zahl der wartenden Journalisten betrug mindestens das Dreifache und gemessen am für gewöhnlich eher gediegenen Ambiente herrschte nichts anderes als Ausnahmezustand.

Vor einigen Wochen wäre so ein 1:3 bei Werder Bremen noch als das Normalste der Welt durchgegangen, aber was ist dieser Tage, nach Herthas zwischenzeitlichem Sprung auf Tabellenplatz zwei, schon normal?

Niederlage gegen Bremen schmerzt, weil sie unnötig war

Die Niederlage schmerze noch immer, „weil sie unnötig war“, sagte Herthas Trainer Pal Dardai, und wie er so da stand, umringt von all den Mikrofonen und Kameras, wirkte er wie jemand, dessen tägliche Wasserstandsmeldungen von nationalem Interesse sind. Was den eigenwilligen Kosmos Fußball angeht, stimmt das sogar. Am Freitag empfangen Dardai und Hertha den FC Bayern im Olympiastadion (20.30 Uhr, Eurosport-Player). Ein Topspiel, die Bühne könnte kaum größer sein. Wie Hertha sich dort präsentiert, wird vor allem davon abhängen, welche Schlüsse Dardai aus der Niederlage in Bremen zieht – beziehungsweise wie gut es ihm gelingt, die neuen Baustellen gleich wieder zu schließen. Dass Torhüter Rune Jarstein aufgrund einer gegen Gladbach erlittenen Oberschenkelprellung, die ihn in Bremen zur Aufgabe zwang, am Freitag sehr wahrscheinlich ausfällt, ist noch das geringste Problem. Thomas Kraft gilt als verlässlicher, erfahrener Ersatz, der gegen seinen ehemaligen Klub bis in die Haarspitzen seiner Fassonfrisur motiviert sein dürfte.

Komplizierter verhält es sich mit dem Ausfall von Marko Grujic, den ein Bänderriss am Sprunggelenk unbestimmte Zeit außer Gefecht setzt. Ohne den Serben war Herthas neugewonnene Leichtigkeit dahin, das Spiel der Berliner fühlte sich schwerer an als ein Imbiss vor dem Olympiastadion. „Der Punkt, warum wir verloren haben war, dass wir mit dem Ball nicht so umgegangen sind wie in den letzten Wochen“, sagte Dardai und wurde dann konkreter. „Die Verletzung von Marko Grujic haben wir nicht so verkraftet, wie man das gedacht hat. Da müssen wir schnell eine Lösung finden, weil wir die Spielweise dieses Jahr beibehalten wollen. Dafür müssen sich die Sechser und Achter mehr zutrauen, den Ball nehmen, aufdrehen, das Spiel verlagern, und da fehlt es schon.“

Das Spiel der Berliner muss besser verlagert werden

Gegen die Bremer, die im Mittelfeld mit einer Raute agierten, wären Seitenverlagerungen durch Diagonalbälle ein wirksames Mittel gewesen, nur fand sich niemand, der sie spielen wollte. „Wären die Bälle von links nach rechts rüber gegangen, wären Palko (Pal Dardai junior/d. Red.) und Tino (Valentino Lazaro/d.Red.) immer zwei gegen eins gewesen, aber das hat sich keiner getraut“, sagt Trainer Dardai. Karim Rekik schien nach dreiwöchiger Verletzungspause noch das nötige Gefühl zu fehlen, und auch Marvin Plattenhardt blieb unter seinen Möglichkeiten. Ondrej Duda, Herthas erfolgreichster Torschütze und Spielgestalter, tauchte völlig unter, auch ihn beeinflusste Grujics Abwesenheit negativ.

Dardai steht nun vor einer äußerst pikanten Aufgabe. Einen Spieler wie Grujic bietet Herthas Kader nicht. Fabian Lustenberger, der in Bremen unglücklich agierte, ist ein anderer Spielertyp. Das fußballerische Vakuum, das der junge Serbe hinterlässt, kann er ebenso wenig füllen wie Per Skjelbred, der sich gegen Bayern vermutlich im Zentrum versuchen darf. Lustenberger und Skjelbred stehen für defensive Stabilität, für das Spiel gegen den Ball und damit auch für Herthas jüngste fußballerische Vergangenheit. Sie sind Herthas Sicherheitsbeamte, stets mit Eifer im Dienst, aber zu ihren Stärken zählt kreatives Gestalten kaum. Von der neuen Lust am Gestalten kann und will Dardai aber nicht abrücken. „Wir haben nur eine Chance, wenn wir mit dem Ball gut umgehen und Fußball spielen“, sagt er. Gerade jetzt, da seiner Mannschaft so viel nationale Aufmerksamkeit zu Teil wird wegen ihres erfrischenden Stils, wäre es für die Außendarstellung verheerend, wieder zum alten Muster zurückzukehren. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wird das Olympiastadion gegen den FC Bayern ausverkauft sein und natürlich wollen die meisten Besucher Herthas neue Angriffslust sehen.

Läuft es für Hertha besonders ungünstig, fällt Grujic bis zur Weihnachtszeit aus. Vladimir Darida könnte mittelfristig am ehesten seine Rolle einnehmen, aber der Tscheche ist nach rund zehnwöchiger Verletzungspause gerade wieder erst ins Training eingestiegen. Gegen Bayern kommt sein Einsatz nicht infrage.