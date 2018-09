Ist das noch meine Hertha?

Wenn Hertha auf Mönchengladbach trifft, knallt’s – das ist schon seit Jahren so. In den jüngsten zehn Duellen der beiden Traditionsvereine fielen durchschnittlich vier Tore pro Partie, was grundsätzlich für gute Unterhaltung sprach. Nur leider aus Berliner Sicht mit einem blöden Manko: Die meisten davon gelangen der Borussia, die acht Mal als Sieger vom Platz ging und Hertha dabei oft genug schwindelig spielte. Doch an diesem Sonnabend sollte es anders kommen. Ganz anders.

Nicht die „Fohlen“ galoppierten aufgedreht übers satte Grün des Olympiastadions, sondern das Team von Trainer Pal Dardai. Mit dem trickreichen Offensiv-Brandstifter Javairo Dilrosun (20), der von der Gäste-Abwehr nie zu zügeln war. Mit einem Spielmacher Ondrej Duda, der Pech und Phlegma seiner ersten zwei Berliner Jahre plötzlich in Zweikampfstärke und Torgefahr verwandelt hat. Mit den Oldies Vedad Ibisevic (34) und Salomon Kalou (33), die eigentlich dem Abendrot ihrer Karriere entgegenreiten sollten, offenbar aber gar nicht anders können, als das zu tun, was sie immer getan haben: Tore schießen und vorbereiten.

Hertha war gegen Gladbach nicht nur galliger und unnachgiebiger, sondern hatte auch die besseren Ideen. Am Ende standen bemerkenswerte 16 Torschüsse zu Buche – und die eigenen Fans vor einem kleinen Rätsel. „Ist das meine Hertha?!?“, fragte sich ein Hertha-Anhänger bei Twitter, „ich erkenne sie ja nicht wieder.“ Eine Mutter, die mit ihrem fünfjährigen Sohn beim Spiel war, sprach gar von einem „Fever-Pitch-Moment“ – in Anlehnung an den berühmten Nick-Hornby-Roman, der davon erzählt, wie der magische Funke zwischen jungen Stadion-Besuchern und ihren künftigen Herzensteams überspringt.

Tatsächlich war das, was die knapp 52.000 Zuschauer in den ersten 45 Minuten sahen, die wohl ansehnlichste Hertha-Halbzeit seit Jahren. Einerseits eine gefühlte Entschädigung für das zähe Schmalspur-Gekicke der vergangenen Rückrunde; andererseits auch eine Hoffnung auf eine glorreichere Zukunft. Die hält nun die nächsten Herausforderungen bereit. Dienstag geht’s für Hertha nach Bremen, ehe am Freitag der große FC Bayern nach Berlin kommt. Auch mit dem hat Hertha ja noch eine Rechnung zu begleichen. So wie gestern mit Gladbach.