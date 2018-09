Hertha hebt in neue Höhen ab

Berlin. Am Ende hüpfte die Mannschaft vor der Ostkurve, die lautstark feierte: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter“. Tabellenführer Hertha BSC – das wies die Bundesliga-Tabelle am Sonnabend um 17.20 Uhr aus, da Meister FC Bayern erst am Abend in Gelsenkirchen im Einsatz war (nach Redaktionsschluss). Fußball-Deutschland staunt. Nicht nur, weil die Berliner gegen die zuvor ungeschlagene Borussia aus Mönchengladbach mit 4:2 (2:1) gewann. Sondern weil der Hauptstadt-Klub wie schon auf Schalke (2:0) und in Wolfsburg (2:2) erneut ein spektakuläres Spiel bot. „Das genießen wir jetzt für einen Tag“, sagte Herthas Marvin Plattenhardt, „aber ab morgen wird weiter gearbeitet, Dienstag wartet in Bremen das nächste Spiel.“

Als Gast im Olympiastadion bekam Bundestrainer Joachim Löw einen Nachmittag mit vielen Rekorden geboten. Der wichtigste besagt, dass Hertha seit Bundesliga-Gründung 1963 noch nie so gut in eine Saison gestartet ist wie 2018/19: mit drei Siegen und einem Unentschieden.

Außerdem dürfte sich der Bundestrainer Notizen gemacht haben: Etwa, dass Herthas Niklas Stark, im Sommer 2017 U21-Europameister, noch etwas Zeit braucht, bis er reif ist für die ganz großen Aufgaben. Im Laufduell mit Thorgan Hazard gab es einen Kontakt – ob vor oder im Strafraum war nicht zweifelsfrei zu klären. Der Gladbacher jedenfalls sank zu Boden. Schiedsrichter Markus Schmidt entschied auf Elfmeter und Gelb für Stark. Ein rekordträchtiger Vorgang: In vier aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen vier Elfmeter zu kassieren, das hat vor Hertha kein Bundesliga-Team geschafft. Hazard traf zum 0:1 (29.).

Duda erzielt vierten Treffer im vierten Saisonspiel – Rekord

Hertha mit Wut im Bauch – und dem postwendenden Ausgleich. Der Bundestrainer wird hinter dem Namen Marvin Plattenhardt ein Sternchen vermerkt haben. Der deutsche Nationalspieler schlug eine scharfe Flanke, Vedad Ibisevic köpfte ins linke Eck, 1:1 (30.). Die Hausherren variabel und mit Schwung: Javairo Dilrosun spielte sich gleich bei seiner Olympiastadion-Premiere mit Finten und rasanten Antritten in die Herzen der Fans. In Minute 34 verlud er Gegenspieler Nico Elvedi. Seine Flanke köpfte Valentino Lazaro ins rechte Eck – 2:1 – die Partie war gedreht. So erfrischenden Offensivfußball hatten die Besucher schon lange nicht mehr von Hertha gesehen.

Damit bei den Hausherren nicht alle dem Jugendwahn verfallen, brachten sich die Team-Senioren mit einem erfolgreichen Angriff über 50 (!) Meter in Erinnerung. Salomon Kalou (33) ließ sich nicht stoppen trotz des zweifachen Versuchs von Gegenspieler Tobias Strobl, ihn mit unfairen Mitteln zu Fall zu bringen. Kalou lief die rechte Seite herunter, bis die Lücke da war für einen präzisen Pass quer durch den Gladbacher Fünfmeterraum – so dass der älteste Herthaner Ibisevic (34) den Ball nur noch lässig über die Linie zu stupsen brauchte: 3:1 (63.). Es war der 31. Bundesliga-Treffer des Bosniers für Hertha, der damit in der Vereinshistorie in die Top-Ten der Torjäger aufrückte und an Wolfgang Gayer vorbeizog. „Was für eine tolle Aktion von Salomon und Vedad“, lobte Trainer Pal Dardai. „Die beiden zeigen, warum die jungen Spieler sich noch viel von ihnen abschauen können.“

Grujic muss verletzt vom Platz

Noch wollten sich die Gäste nicht geschlagen geben, Alassane Plea verkürzte auf 2:3 (67.). Doch der Flow war bei Hertha. Wieder war es Dilrosun, der vorbereitete, diesmal zog Ondrej Duda aus 16 Metern ab - 4:2 (73.). Auch das ein Rekordtor: Duda ist der erste Spieler der Hertha-Historie, der in den ersten vier Bundesliga-Spielen einer Saison vier Treffer erzielt hat. Zudem führt Duda die Torjäger-Liste der Bundesliga an. Bitter für die Hausherren, dass Marko Grujic nach einem bösen Foul von Patrick Hermann mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz musste (72.).

Abwehrchef Stark sagte: „Unser Schlüssel ist im Moment unser gutes Mittelfeld. Da sind wir sehr gut strukturiert. Und vorn haben wir mit Javairo einen echten Pfeil.“ Gäste-Trainer Dieter Hecking gab zu: „Wir haben ein abwechslungsreiches Spiel mit einem verdienten Sieger gesehen. Hertha ist gut drauf.“ Hertha-Coach Pal Dardai, der sowohl gegen Gladbach als auch gegen Hecking eine schlechte Bilanz hatte, sagte: „Ich wollte unbedingt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Kompliment an die Mannschaft, weil sie das mit spielerischen Mitteln umgesetzt hat.“

Schon klar, es sind erst vier von 34 Runden gespielt. Aber mit diesem Sensationsstart reiht sich Hertha erst mal ganz weit vorn ein. Und nach vielen eher zähen, arbeitsamen Heimauftritten in den vergangenen Saisons hat ein Fazit wie das von Pal Dardai Seltenheitswert: „Die Fans sind zufrieden, wir sind zufrieden.“