Hertha gewinnt durch Dudas Doppelpack auf Schalke

Ondrej Duda sichert Hertha mit seinen Toren in der 15. Minute und in der Nachspielzeit den ersten Sieg auf Schalke seit 2004.

Gelsenkirchen. Die Verantwortlichen und Ersatzspieler von Hertha BSC hatten sich kaum gesetzt, da schreckten sie gemeinschaftlich auch schon wieder hoch von der Bank. Eine Handbewegung hatte den Berliner Stab in Alarmbereitschaft versetzt. Eine, die nichts Gutes verheißen ließ. Nach einer harmlosen Flanke von Abdul Rahman Baba stieg Karim Rekik (23) zuerst hoch und fasste sich nach der Landung in die Leistengegend. Herthas zentraler Abwehrspieler signalisierte sofort, dass er ausgewechselt werden muss. Da waren gerade drei Minuten gespielt. Dardai hatte nun die Wahl, er hätte den erfahrenen Fabian Lustenberger (30) als Innenverteidiger bringen können, aber er entschied sich, den jungen Flügelangreifer Javairo Dilrosun (20) zu dessen Bundesligadebüt zu verhelfen. Jordan Torunarigha rückte dafür in die Innenverteidigung und Maximilian Mittelstädt gab den linken Außenverteidiger.

Abwehrchef Karim Rekik muss verletzt vom Platz

Alles Entscheidungen, die am Ende aufgingen und dazu beitrugen, dass Hertha am Sonntag ein historischer Sieg gelang. Nach zehn Niederlagen hintereinander in Gelsenkirchen gewann der Berliner Bundesligist zum ersten Mal seit 2004 wieder beim FC Schalke. Nach 90 Minuten hieß es aus Berliner Sicht 2:0. Der Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist damit ein perfekter Saisonstart gelungen. Die ersten beiden Spiele in der Bundesliga konnten gewonnen werden, genau wie das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal.

In der Schalker Arena stellte Hertha um von einer Dreier- auf eine Vierer-Abwehrkette. Die war nach Rekiks Ausscheiden 21,7 Jahre jung. Naldo tauchte nach einer Flanke frei vor Herthas Torwart Rune Jarstein auf (12.), vergab aber im Stile eines Verteidigers. Dann griff der Videoschiedsrichter ein und Schiedsrichter Sascha Stegemann gab nachträglich Elfmeter für die Gastgeber. Herthas Marko Grujic, erstmalig in der Startelf, hatte sich ein überflüssiges Handspiel im Strafraum geleistet. Der Strafstoß von Daniel Caligiuri ging aber neben das Tor. Es war bereits der zweite Elfmeter gegen Hertha in dieser Saison – und der zweite, der nicht ins Tor fand.

Die Schalker waren noch am hadern, da setzte sich der eingewechselte Dilrosun auf der linken Seite nach Pass von Torunarigha durch und bediente mit einem Rückpass den mitgelaufenen Ondrej Duda, der die Gäste in Führung brachte, 1:0 (15.).

Hertha blieb cool. Bei eigenem Ballbesitz machten Dilrosun links und Salomon Kalou rechts das Spiel als Flügelangreifer im 4-3-3 breit, griffen die Schalker an, rückten beide ein und verdichteten im 4-5-1-System. Schalke spielte ideenlos und kam kaum einmal durch das engmaschige Verteidigungsnetz. Zugang Sebastian Rudy, erst mit Transferschluss vom FC Bayern gekommen, wirkte wie ein Fremdkörper und musste Anfang der zweiten Hälfte das Feld verlassen. Wenn die Gastgeber gefährlich wurden, nur nach ruhenden Bällen. Bei einem Kopfball von Salif Sané hatte Jarstein Probleme (28.).

Die klareren Chancen besaß Hertha. Kalou versagtem nach einem Alleingang frei vor Schalkes Torwart Ralf Fährmann die Nerven (34.). Im Mittelfeld hatten Grujic, Duda und Arne Maier die Hoheit, Schalke wich immer wieder auf die Flügel aus, um Mittelstädt und speziell Valentino Lazaro zu testen, der sich auf der ungeliebten Position als Rechtsverteidiger keine Blöße gab. Im Gegenteil. Defensiv stand er sicher und versuchte, so oft wie möglich nach vorne zu stoßen.

Rote Karte für Schalkes Konoplyanka

Schalke, im Vorjahr noch Vizemeister, präsentierte sich in der Offensive erschreckend harmlos, Hertha konterte. Grujic legte sich den Ball zu weit vor (61.), etwas später geriet eine Eingabe von Kalou in Richtung Ibisevic zu unpräzise (67.).

Schalkes gefährlichste Aktion in der zweiten Halbzeit ließ bis zur 85. Minute auf sich warten. Zuerst wurde ein Schuss von Caligiuri abgeblockt, dann setzte Amine Harit seinen Versuch zu hoch an. Auf der Gegenseite vergab erneut Kalou die große Chance zur Endgültigen Entscheidung (87.). Das hätte sich beinahe gerächt. In der Nachspielzeit kam Mark Uth Torwart Rune Jarstein zu einer Glanztat. Wie schon gegen Nürnberg war es am Ende der erfahrene Norweger, der den Sieg festhielt. Dann überschlugen sich noch mal die Ereignisse. Zuerst wurde Schalkes Konoplyanka des Feldes verwiesen, der den eingewechselten schnellen Dennis Jarstrzembski nur mit einer Notbremse stoppen konnte (90.+5). Dann versenkte Duda den Freistoß aus 16 Metern im linken Eck zum 2:0 (90.+6).