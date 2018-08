Die neue Angriffslust des Nico Schulz

Berlin/Sinsheim. Manchmal hat Nico Schulz das Gefühl, dass es ihn zweimal geben müsste. Einen Schulz, der hinten den gegnerischen Angriff stoppt, und einen, der vorn den eigenen einleitet. Leider gibt es nur einen Schulz bei der TSG 1899 Hoffenheim – aber das trifft sich gut, da sie in Sinsheim ohnehin lediglich eine Planstelle für beide Aufgaben eingepreist haben. „Was bei anderen Vereinen distanzmäßig zwei Spieler machen“, sagt der 25-Jährige, „macht bei uns gewissermaßen einer.“

Vor drei Jahren verließ er Hertha

Schulz ist Linksverteidiger. Zumindest wurde er mal als einer ausgebildet bei Hertha BSC, dem Klub, den er vor drei Jahren verließ. Heute ist er auch linker Flügelstürmer. Je nachdem, in welcher Hälfte der Ball liegt. Im 3-5-2-System unter Trainer Julian Nagelsmann gibt er den doppelten Schulz als Außenverteidiger-Außenstürmer-Hybriden.

Weil das anstrengend für Kopf und Beine ist, hat ihm Nagelsmann Geheimnisse verraten, wie die Sache ökonomisch zu bewältigen ist. „Julian hat mir in vielen individuellen Analysen gezeigt, wie ich mich defensiv und offensiv positionieren muss, um in die richtigen Räume zu kommen“, sagt Schulz. Wie genau das aussieht, das verrät er nicht. Aber Nagelsmanns Tipps müssen brauchbar gewesen sein. Denn nie zuvor hat es einen besseren Nico Schulz gegeben.

Wenn Hoffenheim an diesem Freitag zum Bundesligaauftakt beim FC Bayern antritt (20.30 Uhr/ZDF), bringt der Vorjahresdritte den aktuell besten Außenverteidiger der Liga mit. Der „Kicker“ wählte Schulz nach der Rückrunde 2017/18 auf Platz eins der Kategorie „Außenbahn defensiv“ – noch vor Münchens Nationalspieler Joshua Kimmich auf Rang zwei und deutlich vor den beiden anderen deutschen WM-Fahrern Jonas Hector (Köln/sieben) und Marvin Plattenhardt (Hertha/elf).

Nie war Schulz so torgefährlich

Hoffenheim rückte durch sieben Siege aus den letzten zehn Partien auf einen Champions-League-Platz, und Schulz trug mit vier Vorlagen und einem Treffer dazu bei. Nie war er so torgefährlich. Und das geht so weiter: Im Pokal am Sonnabend traf er ebenfalls beim 6:1 gegen Kaiserslautern. „Bei der TSG ist eingetreten, was ich mir eigentlich schon erhofft hatte, als ich von Hertha wegging“, sagt Schulz: Stammspieler sein bei einem Klub, der oben dabei ist.

Dass dies erst zweieinhalb Jahre nach dem Abschied aus seiner Heimatstadt Berlin eingetreten ist, hat mit einem Kreuzbandriss zu tun, den er sich bei Borussia Mönchengladbach zugezogen hatte, und damit, dass Gladbachs Trainer Dieter Hecking auf andere setzte, als Schulz wieder fit war. Er wechselte im Sommer 2017 für 3,5 Millionen Euro zu Nagelsmann nach Hoffenheim, wo dieser ihn besser machte wie schon andere Spieler zuvor. „Julians große Stärke ist, dass er immer einen hervorragenden Plan hat und alle mitnimmt“, sagt Schulz. „Sie können alle 30 Spieler bei uns fragen, auch die, die weniger spielen. Alle werden sagen, dass Julian ein herausragender Trainer ist.“

Nagelsmann überrascht mit Titel-Ambitionen

Nagelsmann überraschte kürzlich mit der Aussage, er wolle im letzten Jahr vor seinem Wechsel nach Leipzig Meister werden, was sich im Bayern-Imperium sonst keiner traut. Schulz findet diese Angriffslust gut: „Das ist doch nur logisch. Wir sind im letzten Jahr Dritter geworden. Sollen wir da sagen, wir wollen jetzt Zweiter werden? Nein, wir wollen uns verbessern und streben nach dem Maximum. Und das ist nun mal die Meisterschaft“, sagt er. Da bietet es sich an, gleich mal den Titelverteidiger zu schlagen: „Wir fahren hin, um zu gewinnen“, sagt Schulz vor dem Auftakt.

In München kann er die Bühne nutzen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Manch Experte sieht ihn als kommenden Nationalspieler. Schulz könnte dann auch auf dem Rasen vor Hector und Plattenhardt landen. „Die Nationalelf war immer mein Ziel“, sagt er, „und ich habe diesen Traum noch nicht aufgegeben.“ Angriffslustige Spieler, die für zwei spielen, kann Bundestrainer Joachim Löw gerade ohnehin gut gebrauchen.