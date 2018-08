Bereit für eine neue Lei(h)denschaft

Ob man sich Sorgen machen muss? Schon morgen startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison, aber wenn ich mich so umschaue in den Kadern der 18 Klubs, frage ich mich, ob sie wirklich schon bereit dafür sind. Nehmen Sie den FC Bayern. Geld für Sofort-Verstärkungen auszugeben, hielt der Dauer-Champion nicht für notwendig, und als wäre allein das nicht schon Hohn genug, gaben sich die Münchner auch noch allergrößte Mühe, Nationalspieler Sebastian Rudy an die nationale Konkurrenz zu verschachern.

Oder Schalke 04: Der Vizemeister verkaufte Top-Talent Thilo Kehrer für großes Geld nach Paris, fischte selbst aber eher in kleinen Gewässern. RB Leipzig? Muss noch auf die Ankunft von Wundertrainer Julian Nagelsmann warten und strickt an einem besseren Übergangsjahr. Und Borussia Dortmund? Angelte sich immerhin den detailversessenen Trainer Lucien Favre und Belgiens WM-Fahrer Axel Witsel, wird sich aber erstmal neu erfinden müssen.

Aufregende Namen? Neue Stars? Fehlanzeige. Wirklich ehrgeizig wirken im Moment nur die Ambitionen der Deutschen Fußball Liga (DFL), die sich zur „beliebtesten Sportliga der Welt“ mausern will, doch die Einkaufsausbeute der Klubs kommt eher schwachbrüstig daher. Im Vorjahr hatte die gesamte Liga gut 620 Millionen Euro für neues Personal investiert. In diesem Sommer waren es bislang gute 450 Millionen. Ob das die Art ist, mit der sich das abgeholzte Renommee des deutschen Fußballs wieder aufforsten lässt? Man darf seine Zweifel haben. Dass Werder Bremens Rückholaktion des fast 40 Jahre alten (!) Claudio Pizarro bundesweit am meisten gefeiert wurde, spricht Bände.

Auch Fans von Hertha BSC wurden nicht mit teuren Verstärkungen beglückt. Manager Michael Preetz behalf sich bisher mit „kreativen Lösungen“ – ein untrügbarer Indikator dafür, dass der jüngste Kassensturz eher mau ausgefallen ist. Der lukrative Verkauf von WM-Fahrer Marvin Plattenhardt blieb (vorerst) ein frommer Wunsch, und so hinken die Berliner in Sachen Investments (11,5 Mio.) dem Liga-Schnitt (25,3 Mio.) hinterher. Gemessen am Wert des Kaders ist der Hauptstadtklub die Nummer elf der Liga. Irgendwie ernüchternd, schließlich soll die Zukunft ja nicht nur der DFL, sondern laut Hertha-Slogan auch Berlin gehören, nur war zuletzt von Aufbruchsstimmung wenig zu spüren in Westend. Bis zum Dienstag dieser Woche, bis zur Ankunft eines Zugangs, der streng genommen keiner ist. Der serbische Mittelfeldspieler Marko Grujic, ausgeliehen vom FC Liverpool, trieb die Mundwinkel von Trainer Pal Dardai schon mit seinen ersten Aktionen gen Himmel.

Mit Leihspielern hat Hertha schon mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Angreifer Vedad Ibisevic kam als Leihgabe aus Stuttgart, inzwischen ist er seit zwei Jahren Kapitän. Auch Ex-Spielführer Peter Niemeyer wurde einst ausgeliehen, von legendären Knipsern wie Marko Pantelic oder Andrej Woronin ganz zu schweigen. Nun soll Grujic in die Rolle des unverhofften Heilsbringers schlüpfen – als ein hochveranlagtes Talent, um das sich vor zwei Jahren Topklubs aus halb Europa rissen, für das der Schritt ins Star-Team von Jürgen Klopp aber noch zu groß ist. Für Hertha aber könnte sich Grujic als Glücksfall entpuppen. In nur einer Stunde Training setzte sich der 1,91-Meter-Mann besser in Szene als die drei „echten“ Zugänge Lukas Klünter, Javairo Dilrosun und Pascal Köpke in den sieben Wochen zuvor. Ja, Hertha und Grujic, das scheint zu passen. Vielleicht haben die Trainingskiebitze am Dienstag einen Moment erlebt, aus dem eine neue Berliner Lei(h)denschaft erwächst.

Hertha wegen des U20-Weltmeisters zum Europacup-Anwärter hochzujazzen, wäre natürlich vermessen. Noch hat er keine Sekunde Bundesliga auf dem Buckel, noch muss er beweisen dass er sein Potenzial in Leistung verwandeln kann. Den Grundton im Hertha-Kosmos hat er allerdings schon jetzt verändert. Es mag derzeit nicht vieles geben, was Vorfreude auf die neue Saison sät. Aber Grujic gehört dazu.

