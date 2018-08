Marko Grujic beeindruckt Hertha

Berlin. Sehr zufrieden sah Marko Grujic (22) aus, als er vom Schenckendorffplatz kommend Richtung Kabine trabte. Ein paar Schweißperlen liefen dem jüngsten Berliner Zugang übers Gesicht, die waren aber mehr den warmen Temperaturen geschuldet als der Anstrengung. Vieles ging dem Serben leicht vom Fuß während seines ersten Trainings als Spieler von Hertha BSC. Beim Kick der Reservisten traf Grujic vier Mal, war passsicher und kaum vom Ball zu trennen. Palko Dardai bekam das schmerzlich zu spüren. Beim Versuch, den Neuen mit Zweikampfhärte zu beeindrucken, prallte Dardai von dem 1,91-Meter-Hünen ab wie ein Zehnjähriger in der Hüpfburg.

Lob für Duda, Kritik an Maier

Trainer Pal Dardai lobte: „Marko hat einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht, gute Schüsse ab­gegeben und verfügt über eine gute Handlungsschnelligkeit.“ Wenn alles gut geht und Grujic sich schnell einfindet in Berlin und in der Mannschaft, soll die Leihgabe des FC Liverpool bald helfen, das Spiel des Bundesligisten zu lenken. In zwei, drei Wochen, also nach der ­Länderspiel­pause Anfang September, soll es so weit sein.

Beim ersten Pflichtspiel in Braunschweig fehlte Grujic noch. Hertha zog auch ohne seine Hilfe durch ein 2:1 in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Im zentralen Mittelfeld spielten Arne Maier und Ondrej Duda, die sich in der ungewohnten 3-4-3-Formation erst einmal zurechtfinden mussten. Vor allem Maiers Leistung behagte dem Trainer nicht. „Arne muss sich steigern, seine Fehlpassquote war zu hoch. Eigentlich spielt er sonst keine Fehlpässe, gegen Braunschweig waren aber viele dabei“, sagte Dardai.

Erstes Plattenhardt-Tor aus dem Spiel heraus

Mit Duda war der Coach zufriedener. „Ondrej hat sich bemüht, gute Bälle nach vorn gespielt.“ Vor allem sein Anspiel in den Lauf von Dennis Jastrzembski, der das Siegtor durch Vedad Ibisevic einleitete, gefiel dem Trainer. „Wenn er pro Spiel drei, vier davon spielt, machen wir ein bis zwei Tore mehr“, sagt Dardai. Dudas Geistesblitz kreierte den ertragreichsten Spielzug des Abends, der Slowake wird auch in Zukunft als Ideengeber gebraucht.

Tore wie das 1:0 durch Marvin Plattenhardt werden den Berlinern nicht ständig gelingen. Der Nationalspieler traf mit einem traumhaften Volleyschuss aus 27 Metern, es war sein erster Treffer aus dem Spiel heraus für Hertha BSC. Zuvor durfte Plattenhardt nur nach Standardsituationen jubeln.

Dardai ist mit neuem System zufrieden

In den vergangenen Wochen war der Verteidiger Gegenstand von Spekulationen gewesen, ein Wechsel nach England kam aber nicht zustande, was auch daran lag, dass es keine konkreten Angebote gab, wie Plattenhardt sagt. Dass er bis zum 31. August noch wechselt, ist eher unwahrscheinlich. Gegen Braunschweig spielte er offensiver, rückte bei gegnerischem Ballbesitz aber wieder auf die Außenverteidiger­position und erledigte seine Aufgaben ­gewohnt sicher.

Grundsätzlich zeigte sich Herthas Trainer mit der Umsetzung des neuen Systems zufrieden. „Dem Gegentor ging eine individuelle Fehlerkette voraus, ansonsten habe ich keine große Gefahr gespürt. Mehr als ein, zwei Flanken gab es nicht“, sagt Dardai.

Grujic gibt Hertha mehr Optionen

Trotzdem dürfte die neue Formation nicht mehr als eine Ergänzung bleiben. Für die Zukunft deutete der Trainer die Rückkehr der Viererkette an, was auch mit Grujic zu tun hat. „Vielleicht spielen wir bald wieder mit einer Viererkette und drei im Mittelfeld. Mit Arne und Marko haben wir zwei spielstarke Sechser, Duda könnte davor als Zehner spielen“, sagt Dardai.

Grujic soll in dieser Anordnung das bei Hertha lange vermisste Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff geben. Einen Spieler, der den eigenen Aufbau zuverlässig betreibt und vor dem gegnerischen Tor Gefahr ausstrahlt, hatten die Berliner zuletzt nicht. Die in Braunschweig nicht eingesetzten Per Skjelbred und Fabian Lustenberger sind die defensive Variante zu Maier.

Selke trainiert bereits individuell

Vladimir Darida konnte, auch verletzungsbedingt, nicht an das Niveau früherer Spielzeiten anknüpfen. Die Vorbereitung auf die neue Saison verpasste Darida ebenfalls, zum Bundesligastart am Sonnabend daheim gegen Nürnberg (15.30 Uhr) steht er nicht zur Verfügung . Das Gleiche gilt für Rechtsverteidiger Peter Pekarik. Stürmer Davie ­Selke trainiert nach seiner Lungen-Operation dagegen bereits individuell.

Selke soll dann von der neuen ­Ausrichtung und den Qualitäten Grujics profitieren. Dardai erhofft sich von dem serbischen U-20-Weltmeister mehr Vertikalität und mehr Präsenz im Zentrum. „Mit ihm haben wir das ­Spielerprofil, das wir uns gewünscht haben“, sagte Herthas ­Trainer.