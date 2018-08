Das Warten auf Hertha BSC hat ein Ende

Berlin. Ondrej Duda beschlich ein ungutes Gefühl. Seine Vorgesetzten von Hertha BSC hatten um einen Termin bei Dudas Berater gebeten. „Ondrej hat gedacht, wir wollten ihn loswerden“, erzählte Hertha-Trainer Pal Dardai. Doch das Gegenteil war der Fall: „Wir wollten wissen, was wir noch zusätzlich tun können, um ihm in Berlin zu helfen“, so der Ungar.

In der Tat ist die Bilanz von Duda nach zwei Jahren beim Fußball-Bundesligisten dürftig. In der ersten Saison war der slowakische Nationalspieler wegen einer Knieverletzung aus­gefallen. 2017/18 war er mal fit, mal nicht. Doch nun, im dritten Vertragsjahr in Berlin, soll alles besser werden: für Duda und für Hertha, beginnend mit dem DFB-Pokalspiel an diesem Montag beim Drittligisten Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr/Sky).

Duda spielt im zentralen Mittelfeld hinter den Angreifern auf einer Schlüsselposition im modernen Fußball. Die Position, auf der Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Torgefahr gefragt sind. Kurios, aber bitter für die Berliner: Seit Jahren hat Hertha eine Vakanz in der Spielfeldzentrale. Mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel beschlossen Manager Michael Preetz und Trainer Dardai, in 2018/19 noch einmal alles auf die Karte Duda zu setzen.

Der 22-Jährige wurde im Jahr 2015 U20-Weltmeister

Gleichwohl entschieden sich die Hertha-Verantwortlichen, eine Sicherungsleine einzuziehen. So gab der Klub am Sonntag die Ausleihe von Marko Grujic (22) vom FC Liverpool bekannt. Dort ist Trainer Jürgen Klopp ein großer Fan des serbischen U20-Weltmeisters von 2015. Nachdem Grujic in der vergangenen Halbserie an Cardiff City ausgeliehen war und den Aufstieg in die ­Premier League schaffte, soll der ­Mittelfeldspieler sich nun in der ­Bundesliga behaupten.

Neuzugang Grujic (l.) mit Hertha-Manager Michael Preetz

Foto: Twitter / Hertha BSC / Grujic / Twitter

Grujic sagte: „Hertha BSC ist ein großer Verein, und die Bundesliga hat mich schon immer begeistert. Ich hatte einige Angebote vorliegen, aber es hat sich niemand so um mich bemüht wie Hertha.“ Michael Preetz, der Manager von Hertha BSC, sagte: „Mit Marko haben wir genau den Spielertyp für das zentrale Mittelfeld bekommen, den wir gesucht haben. Er ist technisch stark und passt mit seinen defensiven und offensiven Qualitäten, seiner Physis im Zweikampf und seinem guten Kopfballspiel perfekt in unser Anforderungsprofil.“ Dessen Zukunft soll dennoch in Liverpool liegen. Dort hat Grujic vor dem Leihgeschäft mit Hertha seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

Die Verpflichtung des Serben darf Duda durchaus als Konkurrenz verstehen

Duda ist 23 Jahre, sein Vertrag bei Hertha läuft bis 2021. Er hat im Urlaub und der Vorbereitung geackert wie noch nie. Er hat diszipliniert gelebt. Und sich fest vorgenommen, das zu unterlassen, was seinen Vorgesetzten auf die Palme bringt, seinen Hang zum Querpass. Weil jeder Gegner genau darauf spekuliert, auf einen Querpass, wenn alle Spieler im Vorwärtsgang sind, den man abfangen will, um ein schnelles Kontertor zu erzielen.

Deshalb versucht es Trainer Dardai mit einer Mixture aus Strenge und Zuneigung: „Wir haben Ondrej geholt für kreativen Fußball, für Vertikalität. Zwei Jahre war er verletzt oder mal fit und mal nicht fit. Jetzt sieht man deutlich, dass Ondrej diese Robustheit hat.“

Das Hertha-Spiel war zuletzt ausrechenbar geworden. Es fehlte nicht nur an Überraschungen, sondern auch an Geschwindigkeit nach vorn. Der Trainer hofft, dass Duda bei seinen Vertikalpässen von dem Speed profitiert, den die Talente Palko Dardai (19) und Dennis Jastrzembski (18) mitbringen. Denn dass Duda einen feinen Fuß und einen Blick für Räume hat, beweist er immer mal wieder. Doch bisher gab es kaum Erfolgserlebnisse. Nach zwei Jahren Bundesliga stehen für ihn zu Buche 20 Bundesliga-Einsätze, keiner über 90 Minuten, und ein Tor (beim 2:2 gegen den FC Bayern).

Er ist mittlerweile im Team besser integriert. Und wünscht sich mehr Vertrauen vom Trainer. Der „Bild“ sagte Duda: „Ich habe mir vor einem Jahr große Ziele gesetzt. Dann saß ich aber oft auf der Bank, bekam selten die Chance zu spielen. Ich muss regelmäßig spielen, dann kann ich sehen, wie weit ich bin.“ Trainer Dardai lobt den Slowaken für dessen Mut zum Risiko: „Ondrej versteckt sich nicht, er macht. Aber er braucht eine gute Tagesform.“

Für Duda und für Hertha wäre es gut, wenn der Slowake seine Qualität ausspielen kann – beginnend mit dem Pokalspiel in Braunschweig. Falls nicht, hat Trainer Dardai mit Grujic eine neue Option. Ob die Leihgabe vom FC Liverpool auf Anhieb Bundesliga-Niveau trifft, bleibt abzuwarten.

Mehr über Hertha BSC:

Jordan Torunarigha: "Ungeduldig sein, finde ich gut"

Hertha-Stürmer Davie Selke nach OP zuversichtlich

Hertha-Talente beweisen maximales Selbstvertrauen