Hertha-Talente beweisen maximales Selbstvertrauen

Berlin. Am Donnerstag mussten sie doch noch mal die Schulbank drücken. Der Regel-Lehrgang mit Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer war bei Hertha BSC ein Pflichttermin, also begaben sich auch die drei Youngster Maximilian Mittelstädt (21), Arne Maier (19) und Jordan Torunarigha (21) in den Medienraum ihres Klubs. Dort, auf blauen Stühlen samt Schreiblehne, erinnerten sie tatsächlich wieder an ein Schüler-Trio. Doch es war ein trügerisches Bild.

Ihr wahres Gesicht hatten die drei Nachwuchskräfte am Abend zuvor gezeigt. In Herthas letztem Härtetest vor dem Pflichtspielstart, dem 4:1 gegen den Halleschen FC, waren die Eigen­gewächse die auffälligsten Akteure auf dem Platz. Wer ihnen in die Augen blickte, fand dort ein angriffslustiges Funkeln, das sagte: Die Lehrjahre sind vorbei, Mitlaufen war gestern, ab jetzt wollen wir Akzente setzen. Das gelang gegen den Drittligisten. Und zwar ­eindrucksvoll.

Das neue 3-4-3-System kommt den Talenten zugute

Vor allem Mittelstädt, der nicht als linker Verteidiger, sondern auf dem linken Flügel auflief, setzte etliche Akzente, gab den aggressiven Balleroberer, brach mehrfach bis zur Grundlinie durch und holte den Elfmeter zur Führung heraus. Abwehrspieler Torunarigha, der gefühlte 100 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, glänzte ebenfalls mit schnellen Vorstößen, von denen einer zu einem weiteren Treffer vom Punkt führte. Bleibt Maier, der die Partie in einer insgesamt verflachenden zweiten Halbzeit immer stärker an sich riss und mit einem brillanten Zuspiel das 4:0 einleitete.

„Das hat auch unter Druck gut ausgesehen“, lobte Trainer Pal Dardai, der durch seine aufstrebenden Talente ja selbst ein wenig unter Druck geraten war. Dardais Dilemma: Einerseits will er seine Talente, die er zum Teil schon im Nachwuchs trainierte, bestmöglich fördern und ihnen eine Perspektive bieten; auf der anderen Seite kann er den Jungspunden keinen Freifahrtschein ausstellen. Innen­verteidiger Torunarigha musste sich deshalb oft hinter dem reiferen Karim Rekik anstellen, Linksfuß Mittelstädt hinter dem gesetzten Nationalspieler Marvin Plattenhardt. Nun aber hat der Trainer womöglich eine Lösung gefunden, in der er das „entweder/oder“ durch ein schlichtes „und“ ersetzt.

Ermöglicht wird diese Konstellation durch die Umstellung auf das neue 3-4-3-System, in dessen letzter Reihe neben Niklas Stark sowohl Rekik (zentral) als auch Torunarigha (links) spielen können. Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass Mittelstädt nie als reiner Linksverteidiger ausgebildet wurde. Immer wieder kam er auch offensiv zum Einsatz – in Herthas U23, in den U-Nationalmannschaften, phasenweise auch bei den Profis. Die veränderte Rolle ist also nicht neu für ihn. Zudem bringt er dank ordentlicher Schnelligkeit und präzisen Flanken gute Voraussetzungen für einen Außenbahnspieler mit.

Der entscheidendste Faktor dafür, dass Dardai verstärkt auf seine Zöglinge setzen kann, liegt jedoch in deren Weiterentwicklung. Alle drei haben physisch zugelegt, verfügen mittlerweile über die nötige Robustheit für den Männerbereich. Dazu kommt ein Gewinn an Erfahrung, an Cleverness auch. Gerade Mittelstädt und Torunarigha, die oft zu ungestüm agierten, vermögen Ehrgeiz und Temperament nach über 20 Profi-Einsätzen besser zu zügeln. Die jungen Emporkömmlinge haben ihre Hausaufgaben gemacht.

Maier wird schon als Kandidat für Joachim Löw gehandelt

Aufhören zu lernen werden sie deswegen natürlich nicht, aber ihr Selbstvertrauen ist spürbar gewachsen, das sieht man in jedem Training, jedem Spiel. Ausnahmetalent Maier, den einige Experten sogar schon für den Neuaufbau des Nationalteams handeln, hat sich zwar schon in seiner Debütsaison unverzichtbar gemacht, aber Mittelstädt und Torunarigha haben endgültig in den „Jetzt oder nie“-Modus geschaltet. „Ich will den nächsten Schritt gehen“, sagt Torunarigha, also Stammkraft werden. Und Mittelstädt? Hinterlegte im Trainingslager in Schladming, dass er die „bestmögliche Konkurrenz“ für WM-Teilnehmer Plattenhardt sein will. Doch ein Verdrängungswettkampf scheint nun gar nicht mehr zwingend nötig, wie der Halle-Test andeutete. Dass beide gemeinsam in der Startformation stehen, ist zumindest eine Option – und zwar keine schlechte.

Kompliziert bleiben die Rahmenbedingungen trotzdem für die Berliner Jungs. Verletzte Stammkräfte wie Mathew Leckie, Vladimir Darida, Peter Pekarik und Davie Selke werden zurückkehren und die Statik des Teams verändern. Das System mit Dreierkette muss sich bewähren. Die Talente müssen nicht nur gesund bleiben, sondern konstant gute Leistungen zeigen.

Fallen die Puzzleteilchen jedoch stimmig zusammen, werden Fans und Verantwortliche von Hertha BSC wohl große Freude an den Youngstern haben – allen voran Pal Dardai. Der träumt schon seit Längerem laut vom „Ajax-Amsterdam-Modell“, also einer Mannschaft mit möglichst vielen Kräften aus dem eigenen Nachwuchs. Sieht so aus, als käme er diesem Ziel in dieser Saison ein ganzes Stück näher.

Mehr über Hertha BSC:

Wie Hertha BSC Berlin für sich neu entdeckt

Hertha BSC gelingt die Generalprobe

Senat will Olympiastadion nicht zur Fußballarena umbauen