Wie Hertha BSC Berlin für sich neu entdeckt

Wenn sich sogenannte Marketing-Experten Gedanken darüber machen, wie man den Leuten den Fußball oder die eigenen Produkte mithilfe des Fußballs noch besser verkaufen könnte, kommt oft nichts Gutes heraus. „Best Never Rest“ hieß die Werbekampagne, die sich ein Automobilhersteller und Sponsor der deutschen Nationalmannschaft für die WM ausgedacht hatte. Am Ende ruhten sich die entthronten Weltmeister schon viel früher an ihren Urlaubsorten aus, als es ihnen lieb war. Oder diese seltsame Wortschöpfung „#zsmmn“, die auf jedem WM-Plakat der Nationalelf zu finden war. Das sollte irgendwie cool und jung und dynamisch wirken. Aber es war so peinlich wie ein Rentner, der seine Freunde „Bro“ nennt.

Mit er We-try-We-fail-Kampagne begannen auch die Probleme mit den Fans

Auch bei Hertha BSC haben sie ungute Erfahrungen mit Werbekampagnen gemacht. „We try. We fail. We win“ hieß der Slogan, mit dem der Berliner Bundesligist vor zwei Jahren den Aufbruch in ein neues Zeitalter moderieren wollte. Weg vom Image der ollen Tante Hertha – alt und blass, für die sich kaum einer interessiert – hin zum Bild einer sexy Dame, die neue Verehrer anzieht. Man wollte sein wie diese coolen, jungen, dynamischen Start-ups, die in Hinterhoffabrikhallen die Zukunft erfinden.

Am liebsten wollte man auch genau diese Start-up-Menschen als neue Fans gewinnen. Aber man vergaß dabei die alten, die sich nicht mehr wertgeschätzt fühlten und die Traditionen ihres Vereins in Gefahr sahen. Die We-try-We-fail-Kampagne war der Startschuss einer digitalen Offensive, aber damit begannen auch die vielschichtigen Probleme mit der eigenen Anhängerschaft, die bis heute ungelöst sind.

4438 Zuschauer pro Heimspiel weniger

Kein Klub in der vergangenen Bundesligasaison hatte einen größeren Zuschauerschwund zu beklagen als die Berliner. Durchschnittlich 4438 Besucher weniger kamen pro Heimspiel als in der Vorsaison. Herthas Imagekampagne auf der Suche nach neuen Verehrern hat also nicht funktioniert. Und deshalb versucht es der Hauptstadtklub zur in gut einer Woche startenden Spielzeit mit einer neuen. Das Saisonmotto lautet nun: „In Berlin kannst du alles sein. Auch Herthaner.“

Das klingt weltoffen, demütig und passt gut zum derzeitigen Zustand des Klubs, der noch auf der Suche nach sich ist: „In Berlin kannst du alles sein. Auch lernfähig“, könnte man den Slogan nämlich umdichten. Denn endlich haben die Verantwortlichen erkannt, dass im Zentrum eines jeden Vereins immer zuerst der Ort steht, in dem er beheimatet ist. Fußball ist mehr als Sport. Er ist ein Anker für Identität. Damit die Leute aber treu zu ihrem Verein kommen, muss man erst einmal zu den Leuten kommen.

Mehr Lokalpatriotismus wagen

Hertha hat das jetzt erkannt. Der Klub wendet sich mit der neuen Werbestrategie wieder verstärkt seiner Stadt zu. Die Kiez-Touren, die es zu Zweitligazeiten gab, werden wieder eingeführt. Dabei besucht die Mannschaft Amateurklubs und veranstaltet dort ein öffentliches Training für die Menschen aus dem Bezirk. Eine simple Sache, aber sie wirkt. Und überhaupt die Bezirke. Hertha stellt nicht mehr das schwammige Start-up-Gefühl in den Mittelpunkt, was für viele normale Leute eh schwer vorstellbar ist, sondern Lokalpatriotismus. Auf dem Teambus prangen die Wappen der zwölf Bezirke. Jedem widmet Hertha ein Heimspiel in dieser Saison. T-Shirts werden verkauft, auf denen man sich unter das Vereinslogo den eigenen Kiez drucken lassen kann.

Und dann ist da noch die Maßnahme, nach der nun Kinder bis 14 Jahren bei 15 von 17 Heimspielen kostenlos ins Stadion dürfen. Auch das ist eine Hinwendung zur Stadt, Geld ist bei den Berlinern nicht im Überfluss vorhanden.

Trotz dieser Rückbesinnung auf die eigene Heimat hat Herthas Finanzchef Ingo Schiller angekündigt, die Internationalisierungsbemühungen des Klubs zu verstärken, um ausländische Märkte zu erschließen. PR-Reisen nach Asien oder in die USA sind geplant. Das ist der Spagat, den heute jeder Verein schaffen muss. Und es ist kein Widerspruch. Es gilt dabei nur, nicht zu vergessen, wo man herkommt.