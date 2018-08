30 Millionen Euro ist das neue „Ablösefrei“

Berlin. "Meine Damen und Herren, wir begrüßen einen Weltmeister." So stellte Dieter Hoeneß, der damalige Manager von Hertha BSC, im Juli 2002 Luizao in Berlin vor. Einen Angreifer, der gerade in Japan das WM-Finale mit Brasilien gewonnen hatte, 2:0 gegen Deutschland. Es war eine Prestigeangelegenheit. Am gleichen Tag ging es mit Luizao im Hubschrauber weiter nach Aue. Dort traf Hertha im DFB-Ligapokal auf den Branchenprimus FC Bayern.

Der Hertha-Manager stellte dem Bayern-Manager seine neue Eroberung vor: Uli, schau mal. Klick, klack – es gibt Fotos aus dem Erzgebirgsstadion mit Uli Hoeneß und Bruder Dieter, mittendrin Luizao. Der Subtext: Ihr in München mögt mit Oliver Kahn und Michael Ballack deutsche Vizeweltmeister haben. Wir in Berlin haben einen brasilianischen Weltmeister.

16 Jahre ist das her. Aber es fühlt sich an wie Erinnerungen aus einem anderen Leben. Wenn an diesem Donnerstag um 18 Uhr in England die Frist endet, in der die Premier-League-Klubs neue Spieler kaufen können, zeigt sich einmal mehr, wie sich die Fußball-Welt verändert hat. Vorbei sind die Zeiten, als die Bundesliga mit ihrer Finanzkraft Toptalente aus Südamerika geholt hat. Heute ist die Bundesliga für England das, was früher Brasilien für Dieter Hoeneß und seine Managerkollegen war.

Dank der TV-Milliarden bedienen sich die Premier-League-Klubs in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden, wo immer hochbegabter Nachwuchs heranwächst. Es ist ausgeschlossen, dass Hertha aktuell einen Spieler des frisch gekürten Weltmeisters Frankreich nach Berlin lotsen könnte. Weil selbst Ersatzspieler der Équipe Tricolore bei Edelklubs wie Paris St. Germain, Atletico Madrid oder FC Barcelona unter Vertrag stehen – hoch bezahlt Stars, völlig außerhalb der finanziellen Reichweite von Hertha.

Auch wenn Michael Preetz, der heutige Hertha-Manager, für sein Geschick bekannt ist, Qualität für einen überschaubaren Preis verpflichten zu können – die Machtverhältnisse haben sich grundlegend geändert. In England gilt eine Ablöse von 30 Millionen als das neue „Ablösefrei“. Zum Vergleich: Die höchste Summe, die Hertha jemals für einen Spieler ausgegeben hat, waren 8,5 Millionen Euro im vergangenen Sommer für Torjäger Davie Selke, der von der Ersatzbank von RB Leipzig gekauft wurde.

Von der Idee, Spieler als Trophäe zu verpflichten, hat sich Hertha schon lange verabschiedet. Und mit Ausnahme von Bayern München auch der Rest der deutschen Klubs. Stattdessen versuchen diverse Bundesligisten, so auch der Hauptstadt-Klub, Lösungen anzubieten für die Probleme, die sich aus der Finanzkraft der Premier League ergeben. Wohin mit all den Talenten, die Englands Topklubs unter Vertrag nehmen?

Hochbegabte für die eigentlich weder ein Platz noch eine Perspektive da ist. Die aber manchmal nur deshalb beim FC Chelsea, Manchester City oder beim FC Liverpool landen, damit die Konkurrenz diese Jungspunde nicht bekommt. Aber irgendwann müssen die Talente flügge werden. Im Fußball meint das: Die Youngster brauchen Spielpraxis. Einsatzzeiten in einer ausgeglichenen Liga – damit kann die Bundesliga aufwarten.

Hertha-Manager Michael Preetz hat in diesem Sommer einen Deal dieser Art gemacht, an einem zweiten wird gearbeitet: Aus dem Nachwuchs vom englischen Meister Manchester City wurde der 20-jährige Flügelstürmer Javeiro Dilrosun geholt. Zudem hofft Hertha, Verteidiger Timothy Fosu-Mensah (21) vom englischen Vizemeister Manchester United ausleihen zu können. Die Bundesliga als Ausbildungsliga für die Premier League – das ist der Stand der Liga.

Allerdings, die Behauptung, früher sei alles besser gewesen, stimmt so nicht. 2002/03 belegte Hertha nach einer wenig begeisternden Saison Platz sechs. Und Luizao, das weltmeisterliche Prestigeobjekt, kam nie richtig an bei Hertha. Nach anderthalb enttäuschenden Jahren in Berlin wurde der Brasilianer in seine Heimat zurückgeschickt.

