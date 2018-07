Plattenhardt ist scharf auf den Weltmeister

Berlin. Marvin Plattenhardt (26) wirkt entspannt, er war im Urlaub. Ein paar Tage Mykonos, ein paar Tage bei seinen Eltern im Schwarzwald. Dort hatte er Zeit, über Vergangenes nachzudenken. Und, nicht minder wichtig, sich über die eigene Zukunft im Klaren zu werden. Letzteres fällt Plattenhardt vermutlich schwerer als präzise Flanken zu schlagen oder Freistöße in den Winkel zu jagen. Beides beherrscht er wie kein Zweiter bei Hertha BSC.

Was die Wahl des Arbeitsplatzes angeht, ist die Lage komplizierter. Durch die WM-Teilnahme und seinen Einsatz im ersten Spiel gegen Mexiko hat Plattenhardt „noch mal eine andere Bühne ­betreten“, wie es Herthas Manager Michael Preetz ausdrückt. Ein deutscher Nationalspieler, der bei einem Mittelklasseverein der Bundesliga unter Vertrag steht, weckt Begehrlichkeiten. Vor allem aus der finanzstarken Premier League. Vom Interesse diverser Klubs ist die Rede: Huddersfield, Everton, Stoke City. „Natürlich ehrt mich das, aber ob es Interesse gibt, weiß ich nicht. Da müssen Sie meinen Berater fragen“, behauptet Plattenhardt.

Plattenhardt-Vertrag läuft bis 2023

Herthas Manager Michael Preetz hatte jüngst betont, dass Plattenhardt zwar für die kommende Spielzeit als wichtiger Bestandteil eingeplant sei, man sich über einen Wechsel aber unterhalten könne, „wenn es für beide Seiten passt“. Gemeint ist: Falls es für Plattenhardt passt und ein Klub bereit ist, die gewünschte Ablösesumme zu bezahlen, ist Hertha verhandlungsbereit. Die Schmerzgrenze liegt irgendwo bei 25 Millionen Euro.

Eine grandiose Rendite wäre das. Plattenhardt war 2014 für 500.000 Euro vom 1. FC Nürnberg gekommen. Und der Marktwert für Plattenhardt – Linksverteidiger sind international begehrt – war noch nie so hoch wie in diesem Sommer. Andrerseits würde der Berliner Bundesligist nach dem Abgang von Mitchell Weiser (nach Leverkusen) seinen zweiten Außenverteidiger verlieren. Eine enorme sportliche Schwächung – zumal der aktuelle Kader in Person von Maximilian Mittelstädt derzeit nur einen Kandidaten für die dann vakante Position bereithält. Mittelstädt ist relativ unerfahren (21 Jahre, 26 Bundesligaeinsätze). Abgesehen davon müsste Hertha sich bei Plattenhardts Abgang eh’ nach einem weiteren Linksverteidiger umsehen, um die Position doppelt besetzt zu haben.

Derzeit kein Angebot aus England für den Herthaner

Plattenhardt hält sich bedeckt. Sein Vertrag in Berlin läuft bis 2023. Er sagt, er geht davon aus, den Saisonstart im Trikot von Hertha BSC zu begehen. „Ich hab schon mit dem Manager darüber geredet, von beiden Seiten gibt es keinen Handlungsbedarf. Es liegt einfach noch nichts vor“, sagt Plattenhardt. Sollte sich das ändern, könne er jederzeit mit Preetz reden. „Wir reden auch über andere Dinge und haben ein super Verhältnis“, sagt Plattenhardt. Das Transferfenster schließt in England früher als in Deutschland oder Spanien, der 9. ­August wäre der letzte Tag, an dem er in die Premier League transferiert ­werden könnte. Zu dieser Zeit weilt Hertha im Trainingslager in ­Schladming in der Steiermark.

„Ich bereite mich auf die Saison mit Hertha vor. Ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl hier“, sagt Plattenhardt, der am Freitag seine zweite Trainingseinheit auf dem Schenckendorffplatz hinter sich brachte. In den kommenden Tagen sollen er und der Australier Mathew Leckie, Herthas zweiter WM-Fahrer, individuell mit Athletiktrainer Henrik Kuchno arbeiten, ehe sie zur Mannschaft stoßen.

„Man muss sich bei den Fans entschuldigen“

Plattenhardt will schnell wieder in Form kommen. Auch, um beim ersten Länderspiel nach dem WM-Debakel Anfang September gegen Weltmeister Frankreich wieder im DFB-Aufgebot zu stehen. „Ich möchte weiter dabei sein, um das wieder auszubügeln. Man muss sich bei den Fans entschuldigen. Wir Spieler haben viel mehr Potential und hätten das auch umsetzen müssen“, sagt Plattenhardt über seine erste WM-Teilnahme. Trotz der Enttäuschung nach dem erstmaligen Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft wertet Herthas Verteidiger die Zeit in Russland als Gewinn: „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Weltmeisterschaften hat man früher nur vom Fernseher aus verfolgt, davon hab ich als kleiner Junge geträumt.“

In den drei Vorrunden-Partien war Plattenhardt einmal zum Einsatz gekommen. Zum Auftakt gegen Mexiko (0:1) durfte er für den erkrankten Jonas Hector von Beginn an spielen. Während seiner 79 Minuten Einsatzzeit wurde er von den Mitspielern aber regelrecht geschnitten. „Das Spiel hat sich so entwickelt, dass es viel über die rechte Seite ging. Das ist schade für mich, aber so ist das im Fußball manchmal“, sagt Plattenhardt.

Hertha testet bei Atalanta Bergamo

Was die Stimmung im deutschen Team angehe, sei die gut gewesen. Zum angeblichen Zwist zwischen den Etablierten und den Neulingen (wie Plattenhardt) werde seiner Meinung nach „viel hineininterpretiert“. Auch die ­Erdogan-Affäre sei innerhalb der Mannschaft „kein Störfaktor“ gewesen. Genug geredet, Plattenhardt geht. Morgen steht für ihn wieder Training in Berlin an, während der Hertha-Tross zu einem Testspiel gegen Atalanta ­Bergamo fliegt (20.30 Uhr).