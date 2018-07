Hertha-Trainer Dardai sortiert Sinan Kurt aus

Berlin. Mit 33 Spielern war Fußball-Bundesligist Hertha BSC in das Trainingslager in Neuruppin aufgebrochen. Wie angekündigt, hat Trainer Pal Dardai den Kader nun verkleinert. Sechs Spieler werden ab sofort bei der U23 trainieren, die in der Regionalliga spielt.

Es handelt sich um Nikos Zografakis (19 Jahre), Florian Baak (19), Maurice Covic (20), Florian Krebs (19), Maximilian Pronichev (20) und Sinan Kurt (21). Das Sextett verlässt das Trainingslager an diesem Dienstagabend. Es wird am Mittwoch im Testspiel von Herthas U23 gegen den SC Norderstedt zum Einsatz kommen (17 Uhr).

Bei Sinan Kurt geht es um die Zukunft im Profifussball

Hertha-Manager Michael Preetz erklärte aber: "Alle stehen weiter im Fokus. Keiner ist abgeschrieben." Jeder der Spieler hat ein individuelles Programm für seine Entwicklung bekommen. So sollen Zografakis und Krebs, die bis zum Sommer noch in der A-Jugend gespielt hatten, in der Regionalliga Spielpraxis im Männerbereich erhalten. Baak soll athletisch aufgebaut werden. Für Pronichev, in der vergangenen Saison Torjäger der U23, liegen Angebote aus der Zweiten Liga vor.

Ein Sonderfall ist Sinan Kurt. Der hat bei Hertha einen Vertrag bis 2019, tut sich nach zweieinhalb in Berlin immer noch schwer mit den Anforderungen des Profigeschäfts. Bei ihm geht es um die grundsätzlich Frage, wie es mit seiner Karriere weitergeht.

