Hertha-Stürmer Davie Selke erfolgreich operiert

Berlin/Neuruppin. Hertha-Stürmer Davie Selke ist am Dienstag erfolgreich operiert worden. Der 23 Jahre alte Stürmer hatte sich am Sonnabend im Trainingslager in Neuruppin bei einem Zusammenprall einen Pneumothorax zugezogen. Dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an, was zum Zusammenfallen eines Lungenflügels führt.

Zunächst war er nur zur Beobachtung in Krankenhaus Neuruppin eingeliefert worden, doch am Montagabend wurde er nach weiteren Kontrolluntersuchungen nach Berlin verlegt. Dort fand am Dienstagvormittag die OP statt.

Ausfallzeit noch unklar

„Nach Rücksprache mit den Spezialisten ist die Operation wie geplant gut verlaufen“, wurde Herthas Mannschaftsarzt Hi-Un Park auf der Internetseite des Klubs zitiert: „Eine genaue Ausfallzeit ist derzeit nicht prognostizierbar, da sie von der individuellen Heilungszeit abhängig ist.“ Zuvor hatte der Klub verlauten lassen, dass Selke den Saisonstart 25. August definitiv verpassen werden.

Nette Geste: Der gesamte Hertha-Tross posierte im Trainingslager mit einem Trikot des Angreifers und sendete so Genesungswünsche.

