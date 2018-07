Unbekannte kratzen „Union“ in Herthas Mannschaftsbus

Neuruppin. Zweiter Tag des Trainingslagers in Neuruppin, erste böse Überraschung für Hertha BSC: In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte den Teambus des Berliner Fußball-Bundesligisten beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzten sie in großen Buchstaben „Union“ auf die Frontscheibe des Mannschaftsgefährts. Die Kriminalpolizei wurde am Morgen benachrichtigt, begutachtete die demolierte Scheibe vor Ort und nahm Ermittlungen auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 4500 Euro.

Vorgeschichte vor dem Derby 2013

Die großen Kratzer befinden sich im Sichtfeld von Busfahrer Stephan Behrendt, beeinträchtigen ihn beim Fahren. Kleiner Trost: Behrendt hat schon weitaus brenzligere Situationen gemeistert. Im August 2015 war er vor dem DFB-Pokalspiel bei Arminia Bielefeld von einem Motorradfahrer beschossen wurde. Das Projektil schlug in Kopfnähe ein, durchbrach aber nicht die Scheibe.

Ob es sich bei der Tat um einen Racheakt von Anhängern des 1. FC Union handelt, bleibt vorerst nur eine Vermutung. Hintergrund: Vor dem Zweitliga-Derby gegen den Stadtrivalen im Februar 2013 hatten mutmaßliche Hertha-Fans den Mannschaftsbus der Köpenicker mit zwei Graffitis beschmiert: einer blau-weißen Fahne und dem Schriftzug „Hertha BSC“.

( BM )