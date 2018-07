Zum Start des Trainingslagers in Brandenburg siegen die Berliner gegen den Sechstligisten Neuruppin mit 9:1. Ondrej Duda trifft doppelt

Premieren-Treffer Zugang Köpke leitet Herthas Kantersieg in Neuruppin ein

Neuruppin. Um 19.55 Uhr ging für Kevin Blumenthal ein kleiner Traum in Erfüllung. Der Verteidiger des MSV Neuruppin traf per Elfmeter gegen Hertha BSC, jenen Klub, von dem er seit Kindertagen Fan ist und dessen Spiele er regelmäßig im Olympiastadion verfolgt. Es war der Ehrentreffer beim 1:9 (0:5) aus Neuruppiner Sicht, aber für Blumenthal ein großer Moment.

Für Herthas Profis stellte das Spiel dagegen nur den Auftakt eines siebentägigen Trainingslagers im Brandenburger Nordwesten dar. Wie schon vor einer Woche gegen Stahnsdorf (7:0) war der Test gegen den Sechstligisten keine echte Prüfung. Bereits zur Pause führte Hertha nach Toren von Pascal Köpke, Arne Maier, Ondrej Duda, Niklas Stark und Palko Dardai mit 5:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten erneut Duda, Maximilian Pronichev (2) und Julius Kade.

Trainer Dardai lobt die Handlungsschnelligkeit

Besonders Zugang Köpke (22) freute sich über seinen ersten Treffer im Trikot von Hertha BSC. „Als Stürmer ist es wichtig, endlich mal zu treffen. Ich hatte ja gegen Herne schon ein paar Chancen, jetzt hat es endlich geklappt“, sagte er. Auch Trainer Pal Dardai war zufrieden: „Die Jungs waren handlungsschnell und haben gute Kombinationen gezeigt. Das war genau das, was wir wollten nach den Trainingseinheiten.“ Am heutigen Freitag (17.30 Uhr) treffen die Berliner in Neuruppin auf den tschechischen Erstligisten Dukla Prag.