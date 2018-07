Pal Dardai: Die Franzosen haben nicht viel geschwitzt

Ehrlich, ich weiß es nicht. Nachdem mein Favorit Brasilien ausgeschieden ist und die Halbfinal-Partien Frankreich gegen Belgien und Kroatien gegen England heißen – keine Ahnung, wer Weltmeister wird. Es gibt für mich keinen Topfavoriten in der Runde, aber jedes Team hat Qualitäten. Beim 2:0 der Franzosen gegen Uruguay hatte ich nie einen Zweifel, wer dieses Viertelfinale gewinnt. Edinson Cavani hat brutal gefehlt. Seine Tor­gefahr, seine Mentalität – ohne Anführer Cavani war das nicht das Uruguay, das wir sonst kennen. Die Franzosen haben durch ein Standardtor und einen ­Torwartfehler gewonnen. Die haben nicht viel geschwitzt.

Das 2:1 von Belgien gegen Brasilien war für mich das attraktivste Spiel dieser WM: Kevin De Bruyne zu sehen und dessen Gefühl für den Raum – wunderbar. Er hat eine sehr gute Orientierung im Raum. Dazu Eden Hazard als Ausnahmespieler, Hammer wie er zum Beispiel die Bälle in der Endphase gehalten hat. Solange die Kraft reicht, spielen die Belgier tödliche Konter. Und vorn drin, Romelu Lukaku – eine Wucht. Wie er beim finalen Konter zum 3:2 der Belgier gegen Japan erst auf die Seite rausgeht, damit De Bruyne in der Mitte Platz hat, und dann im japanischen Strafraum die Verteidiger auf sich zieht, um die Flanke durchzulassen – Lukaku ist an dem entscheidenden Tor beteiligt, ohne, dass er einmal den Ball berührt – Weltklasse.

Belgien hat das Spielglück auf seiner Seite

Meine Brasilianer haben mich nicht enttäuscht. Sie haben das Tempo hochgehalten. Aber das Spielglück war gegen Brasilien: durch ein Eigentor in Rückstand geraten. Sie haben ihre Angriffe variiert. Am Ende kam mit Douglas Costa und dem Torschützen Renato Augusto neue Qualität. Dann haben sie einen Elfmeter nicht bekommen, den es hätte geben müssen. Und in der Nachspielzeit lenkt Belgiens Torwart Thibaut ­Courtois einen Neymar-Schuss über die Latte … Schade, ich dachte, Brasilien ­erreicht das Finale. Belgien hat eine über Jahre gewachsene Mannschaft und das, was man in einem Turnier braucht: das Quäntchen Glück.

Den Sieg der Engländer gegen Schweden fand ich ähnlich wie den der Franzosen: Es war immer klar, wer weiterkommt. England hat beschlossen, nicht ins Risiko zu gehen. Sie sind gut organisiert, haben mit Geduld gespielt. Ein Tor nach einem Standard, ein weiterer Kopfball, das hat gegen Schweden gereicht.

Plattenhardts Ziel ist die EM 2020

Im letzten Viertel­finale zwischen Russland und Kroatien hat man gesehen: Die Zeit der Teams, die defensiv kompakt ­stehen, mit Willen und Leidenschaft spielen und vorne auf einen erfolgreichen Angriff hoffen, die ist vorbei. Auch wenn Kroatien nochmal ins Elfmeterschießen musste: Der Einzug ins Halbfinale geht in Ordnung, weil mit Luka Modric, Ante Rebic, Ivan Perisic und Mario Mandzukic mehrere Spieler da sind, die individuelle Qualität in der Offensive haben. Im Halbfinale denke ich, dass England die Mittel hat, um gegen Kroatien ins Finale zu gehen.

Wir von Hertha BSC hatten drei Spieler bei der WM. Das ist gut für den Verein, für unser Image. Ich freue mich für Marvin Plattenhardt, dass er ein Spiel machen konnte. Ich finde Marvin hat seine Sache gut gemacht. Aber natürlich wird er etwas Zeit brauchen, um zu verarbeiten, dass das Turnier für Deutschland schon in der Vorrunde vorbei war. Die WM war gut für Marvins Selbst­vertrauen. Er soll bei uns Führungs­spieler werden. Bundestrainer Joachim Löw hat einen Cut angekündigt. Für Marvin heißt das: Er muss dranbleiben, seine Leistung bei Hertha BSC bringen. Sein Ziel wird die EM 2020 sein.

Mathew Leckie steht in der Pflicht

Mathew Leckie habe ich in der ­Vorbereitung der Australier in Ungarn gesehen. Er ist ein Führungsspieler in seinem Team. Er hat ordentlich gespielt, hat aber das Pech, dass Australien immer nur auf Konter lauert. Das war für diese WM etwas dünn. Ich hoffe, dass er im nächsten halben Jahr nicht so viel unterwegs mit seiner Nationalmannschaft ist. Ich erwarte von Mathew eine Saison mit guten Leistungen für Hertha BSC.

Einmal hat die gesamte Familie Dardai jubelnd auf dem Sofa gestanden. Das war, als Genki Haraguchi im ­Achtelfinale Japan gegen Belgien in Führung geschossen hat. Auf so ein Tor von ihm haben wir Jahre gewartet. Er hat eine gute Ausbildung bei uns in ­Berlin bekommen. Ich wünsche ihm jetzt alles Gute bei Hannover 96.