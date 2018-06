Hertha startet mit Heimspiel gegen Aufsteiger Nürnberg

Frankfurt/Berlin. So richtig glücklich ist Trainer Pal Dardai nicht mit Herthas erster Herausforderung in der Bundesligasaison 2018/19. „Nürnberg ist kein einfacher Gegner“, sagte der Ungar, nachdem die Deutsche Fußball Liga am Freitag den Spielplan veröffentlichte, „als Aufsteiger nehmen sie die Euphorie und den Schwung mit.“ Dennoch: Die Franken zählen zur Kategorie „schlagbar“ – zumal Hertha die Spielzeit im heimischen Olympiastadion einläutet.

Anspruchsvoller werden die fünf Spieltage danach. Wegen der Leichtathletik-EM in Berlin spielt der Hauptstadtklub zweimal in Folge auswärts (auf Schalke und in Wolfsburg). Danach folgen Partien gegen Mönchengladbach, in Bremen und gegen Branchenprimus FC Bayern (letztes September-Wochenende). Das Heimspiel gegen Borussia Dortmund findet erst am 26. Spieltag im März 2019 statt.

Die Eröffnungspartie der 56. Bundesligasaison bestreitet Meister Bayern München am 24. August gegen die TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund empfängt zum Start RB Leipzig. Zum direkten Duell treffen sich Münchner und Dortmunder am elften und 28. Spieltag.

Union empfängt zum Auftakt Aue in der Alten Försterei

Gefallen dürfte Dardai und seinem Trainerteam, dass die Saison nur zwei englische Wochen bereithält (5. und 16. Spieltag). Einerseits bleibt die Belastung dadurch gering, zum anderen ermöglicht der Wochenrhythmus eine gute Vorbereitung. Weniger Anklang wird die erste Länderspielpause finden. Bereits nach dem zweiten Spieltag pausiert die Liga schon wieder. Auch die Tatsache, dass der 17. Spieltag bis zum 23. Dezember ausgetragen wird, dürfte auf wenig Gegenliebe stoßen.

Der 1. FC Union eröffnet die Zweitligasaison am ersten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Am 11. und 28. Spieltag kommt es zum Ost-Duell mit Dynamo Dresden – zunächst in Berlin. Der zweite Ost-Gipfel gegen den 1. FC Magdeburg findet auswärts am 16. und am 33. Spieltag in Köpenick statt. Absteiger Hamburger SV gastiert am 31. Spieltag in der Alten Försterei. Die Hanseaten bestreiten übrigens das Saison-Eröffnungsspiel am 3. August. Dann empfängt der HSV den neuen Nordrivalen Holstein Kiel.

( BM )