800 Fans sehen Trainingsauftakt von Hertha

Berlin. Bundesligist Hertha BSC ist am Donnerstag mit den drei Neuzugängen Pascal Köpke (Ergebirge Aue), Lukas Klünter (1. FC Köln) und Javairo Dilrosun (Manchester City/U23) in die Vorbereitung auf die Saison 2018/19 gestartet. Trainer Pal Dardai versammelte am Nachmittag insgesamt 31 Spieler zu einer knapp 90-minütigen Übungseinheit auf dem Trainingsgelände.

Torwart Rune Jarstein gibt Anweisungen Foto: pa

Neuzugang Dilsorun trainiert zum ersten Mal mit den Hertha-Kollegen Foto: pa

Salomon Kalou kämpft gegen Peter Pekarik um den Ball Foto: pa

Maximilian Mittelstädt muss sich im Training beweisen Foto: pa

Das Training war wohl anstrengend, wenn man sich Valentino Lazaro betrachtet Foto: pa



Auch Maurice Covic braucht eine Abkühlung Foto: pa

Neuzugang Pascal Köpke (M.) und Maurice Covic (r.) laufen mit dem Ball Foto: pa

Trainer Pal Dardai ist in seinem Element Foto: pa

Sidney Friede (l) und Neuzugang Maximilian Pronichev (2.vl) jonglieren mit dem Spielerkollegen den Ball Foto: pa

Die Stimmung bei den Herthaner ist gut Foto: pa



Klünter setzte gleich ein Achtungszeichen

"Die Pause tat gut, aber jetzt bin ich richtig hungrig auf Fußball und freue mich, dass es wieder losgeht. Der Fußball hat mir gefehlt, das ist ein gutes Zeichen", sagte Dardai. Bei strahlend blauem Himmel mit Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad war es vor 800 Zuschauern Klünter, der das erste Trainingstor erzielte.

Wir präsentieren: Lukas Klünter - Torschütze des ersten (Trainings) Treffers der Saison 2018/19! 👌🏻 #Torjäger #hahohe pic.twitter.com/tJ3J1fhVBk — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 28, 2018

Leckie und Plattenhardt im Urlaub

Es fehlten Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie, die nach dem deutschen und australischen WM-Aus noch drei Wochen Sonderurlaub genießen dürfen. "Sie bekommen jetzt eine Pause, die sie wahrscheinlich auch brauchen werden. Dann müssen die beiden ein wenig nachholen, um möglichst schnell wieder mit dem Team zu trainieren", sagte Dardai.

Die allererste Einheit der Saison 2018/19 ist nach knapp 90 Minuten zu Ende! Rund 800 Zuschauer verfolgten den Aufgalopp der Herthaner. #hahohe pic.twitter.com/QKz0IADyP8 — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 28, 2018

Der Tabellenzehnte der Vorsaison bestreitet insgesamt zwei Trainingslager in Neuruppin (12. bis 18. Juli) und Schladming/Österreich (4. bis 11. August). In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig (20. August/18.30 Uhr).

Mehr über Hertha:

Plattenhardt ist begehrt wie nie

Hertha setzt auf Hometown-Heroes

Hertha bindet Sturm-Talent Kiprit

( sid )