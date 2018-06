Hertha bindet Sturm-Talent Kiprit

Berlin. Lange hat Herthas Sturm-Talent Muhammed Kiprit gezögert, nun hat er sich doch für eine Zukunft beim Berliner Fußball-Bundesligisten entschieden. Nach intensiven Gesprächen unterschrieb der 18 Jahre alte Angreifer bei seinem alten und neuen Klub am Dienstag seinen ersten Profi-Vertrag.

Sensationelle Torquote in der A-Jugend

„Muhammed ist ein herausragendes Talent, das in unseren Juniorenmannschaften seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass wir ihn von seiner Perspektive bei Hertha BSC überzeugen konnten“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz: „Muhammed hat sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Nun geht es für ihn darum, im Seniorenbereich Fuß zu fassen und sich weiter so positiv zu entwickeln. Dabei genießt er unsere volle Unterstützung.“

Der gebürtige Berliner mit türkischen Wurzeln war im Sommer 2015 von Tennis Borussia in Herthas Nachwuchsakademie gewechselt. Vor allem in seinen beiden Spielzeiten in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zeigte Kiprit seine Qualitäten als Torjäger: 2016/17 gelangen ihm 19 Treffer und sechs Vorlagen, in der regulären Saison 2017/18 traf er sogar 23 Mal und legte sieben weitere Tore auf.

Starke Konkurrenz im Angriff

Auch am Gewinn der U19-Meisterschaft hatte der schussstarke Offensivakteur entscheidenden Anteil: In den beiden Halbfinalspielen gegen Borussia Dortmund erzielte er insgesamt drei Tore. Auch auf internationaler Bühne sammelte er bereits erste Erfahrungen. 2016 lief er zwei Mal für die türkische U19-Auswahl auf, im vergangenen April debütierte er dann an der Seite der Hertha-Junioren Dennis Smarsch, Julius Kade und Nikos Zografakis für die deutsche U19.

Gerüchteweise war Kiprit von mehreren Premier-League-Klubs umworben worden, auch der 1. FC Köln soll Interesse bekundet haben. Ob und wieviel an diesen Meldungen dran war, sei dahingestellt - nun bleibt Kiprit in Berlin. In Herthas Sturm wartet allerdings erhebliche Konkurrenz. Neben den Routiniers Vedad Ibisevic (33) und Rekord-Einkauf Davie Selke (23) buhlt dort auch Zugang Pascal Köpke (22) um Einsatzzeit.

( BM )