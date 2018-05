Herthas A-Junioren im Finale um die Deutsche Meisterschaft

Berlin. Der Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht im Finale um die Deutsche U19-Meisterschaft. Die Berliner verloren am Mittwoch zwar die wegen Unwetter kurzzeitig unterbrochene Partie bei Borussia Dortmund mit 3:1, hatten sich aber zuvor im Hinspiel in Berlin mit 4:0 durchgesetzt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Michael Hartmann setzte sich damit nach Hin- und Rückspiel mit 5:3 durch. Im Finale am 27. Mai im Stadion Niederrhein in Oberhausen wartet der Nachwuchs des FC Schalke 04, die in der Vorschlussrunde die Junioren der TSG Hoffenheim bezwungen hatten.