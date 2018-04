Zwischen Liebling und Prügelknabe

"Da haste eigentlich so langsam aber sicher komplett die Schnauze voll vom modernen Fußball und all seinen unsympathischen Ausprägungen – und dann kommt Jonas Hector." So schrieb es der Nutzer "Eisen" bei Twitter. Die Meldung, dass Jonas Hector beim mutmaßlichen Absteiger 1. FC Köln seinen Vertrag verlängert hat und mit in die Zweite Liga geht, erhielt viel Beifall. Die Begründung von Hector, WM-Starter mit der deutschen Nationalelf im Sommer in Russland: Köln habe ihm "den Weg von der Regionalliga bis in die Nationalmannschaft ermöglicht. Ich bin diesem Klub sehr verbunden und dankbar und fühle mich in Köln sehr wohl."

Jetzt werden sie wieder hervorgeholt: Uwe Seeler, Karl-Heinz Körbel, Sepp Maier, Wolfgang Overath – alle Stars ihrer Zeit. Aber egal ob beim HSV, bei Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern oder dem 1. FC Köln – alle waren ihrem Verein treu geblieben.

Die Liebe der Fans hat sich verändert

Sofort biegt das Argument von "der Identifikationsfigur" um die Ecke. Unterton: In welchen Spieler können sich die Fans heutzutage noch verlieben? Wo doch nach jeder guten Halb­serie des Lieblingsspielers die Enttäuschung lauert, dass der Profi zu einem Champions-League-Klub oder nach England wechselt? Der Fußball hat sich so verändert, die Arbeitsplatz-Wechselei der Stars ist dermaßen im System verwurzelt – da ist so eine Nachricht wie die vom vereinstreuen Hector Balsam für die geschundene Fan-Seele.

Ja, der Fußball hat sich verändert. Aber nicht nur Spieler-Karrieren werden heute anders gebaut als zu Sepp Maiers Zeiten. Auch die Liebe der Fans hat sich verändert. Fußballprofis bekommen durchaus mit, wie die eigenen Fans die eigenen Spieler im Internet fertigmachen. Dass die Anhänger von Borussia Dortmund der eigenen Mannschaft nach der besten Leistung dieses Jahres (dem 4:0 gegen Leverkusen) die kalte Schulter zeigen und stattdessen ein Banner entgegenhalten "Kein Wille, keine Leidenschaft kein Mut keine Mannschaft - Niemand verkörpert Borussia Dortmund so wenig wie ihr" - es ging um das 0:2 im Derby auf Schalke in der Vorwoche, so etwas geht an Profis nicht spurlos vorbei.

Torwart Kraft ist trotz Vereinstreue kein Publikumsliebling

Jeder Spieler weiß, dass der Grat zwischen Zuneigung und Verachtung ein schmaler ist. Wäre es so, dass die Fans vereinstreue Spieler besonders unterstützen, müssten bei Hertha BSC Fabian Lustenberger (seit 2007 dabei) und Thomas Kraft (seit 2011) jedes Mal, wenn sie sich warm machen, frenetisch von den Fans gefeiert werden. Werden sie aber nicht. Marcel Schmelzer, seit 2005 in Dortmund, erlebt gerade, dass der Absturz vom Kapitän zum Aussortierten und zur Zielscheibe des Spotts im Handumdrehen vor sich gehen kann. Zum Ende der Saison sind sie wieder zu sehen, in den Stadien der abstiegsbedrohten Klubs. Spruchbänder wie "Spieler und Trainer kommen und gehen. Wir Fans bleiben."

Ja, wer sein Leben, sein Wochenende, seine Reisen nach dem Spielplan seiner Mannschaft ausrichtet, investiert viel. Aber die Spieler auf dem Platz investieren mindestens so viel. Ob Fan oder Profi – Liebe und Leiden liegen ganz eng beisammen.

1. FC Magdeburg wollte Gersbeck

Und Fußball kann unbarmherzig sein. Bei Hertha gibt es keinen Profi, der so für Identifikation mit dem Klub und für Können steht wie Marius Gersbeck. Die Hertha-Verantwortlichen haben ihr Torwart-Setting so gebaut, dass Gersbeck sich entwickeln soll und ihm, in vielleicht zwei Jahren, die Tür als neue Nummer 1 bei Hertha aufgehen soll.

Die Verträge für den Torwart, zuletzt Stammkeeper beim VfL Osnabrück in der Dritten Liga, hätten am Montag unterschrieben werden sollen: die Verlängerung bei Hertha. Und ein Leihvertrag bei Zweit­liga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Doch am Donnerstag zog sich Gersbeck einen Kreuzbandriss zu. Vier Knieoperationen hat er bereits hinter sich – er wird mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Ob der Torwart, früher ein enthusiastischer Ostkurven-Steher, je wieder Hochleistungssport treiben kann – bei aller Liebe von Gersbeck für den Klub, bei aller Leidenschaft für seinen Beruf: Im Moment kann das niemand sagen.