Trainer Dardai gibt Duda noch eine Chance

Der Mittelfeldspieler war zuletzt für die Regionalligamannschaft im Einsatz. Am Samstag soll er wieder Bundesliga spielen.

Nach einer Berufung ins U23-Team von Hertha soll sich Mittelfeldspieler Ondrej Duda auch wieder in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Samstag beweisen. "Bis jetzt ist der Plan, dass er dabei ist", sagte Trainer Pal Dardai. "Wir spüren, er ist reingekommen. Nach meiner Einschätzung fehlt ein bisschen Spielpraxis." Aus diesem Grund stand Duda am Mittwochabend im Aufgebot für die Regionalligapartie gegen Spitzenreiter Energie Cottbus.

Der Hauptstadtclub hatte Duda in der Vorsaison als technisch starken Spielmacher verpflichtet, Verletzungen warfen den 23-Jährigen jedoch mehrfach zurück. Bislang erzielte der Slowake lediglich einen Bundesligatreffer für die Berliner und stand zuletzt Ende Januar im Auswärtsspiel bei Werder Bremen in der Startelf. Nach einem auskurierten Muskelfaserriss soll es für ihn nun wieder bergauf gehen.

Auch dem leicht am Knie verletzten Abwehrspieler Fabian Lustenberger geht es besser. Der Schweizer konnte am Mittwoch wieder am Training teilnehmen.

