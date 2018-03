Am Sonnabend soll gegen Wolfsburg der erste Heimtreffer seit mehr als 200 Minuten her - und ein besonderes Jubiläum gefeiert werden.

Fussball Hertha will Tor-Misere im Olympiastadion beenden

Berlin. Das lange Warten auf das Tor-Jubiläum im Olympiastadion soll für Hertha BSC endlich ein Ende haben. Mit 996 Bundesliga-Heimtreffern waren die Berliner in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet, vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg am Abend des Karsamstags (20.30 Uhr/Eurosport) fehlen immer noch zwei zur 1000er-Marke. Schon beim 3:3 in der Hinserie beendete Kapitän Vedad Ibisevic bei den Niedersachsen seine persönliche Torflaute - und hofft nun auf ein erneutes Erfolgserlebnis. "Ich hoffe, dass es Samstag klappt. Wenn nicht, soll es ein anderer machen", sagte der 33-Jährige.

Ibisevic bislang noch nicht in Tor-Laune

Mit nur vier Treffern spielt Ibisevic seine bislang von der Ausbeute her schlechteste Saison im Hertha-Trikot. So präsentierte er sich vor der Partie gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen durchaus selbstkritisch. "Es war sicher keine überragende Saison von mir", erklärte der Stürmer, der zuletzt Ende November in der Liga getroffen hatte. "Aber ich habe mich nie hängen gelassen, habe immer gut gearbeitet und bei jeder Möglichkeit versucht, meine Leistung zu bringen. Die Chancen waren da, das gibt mir Mut für den Rest der Saison."

Bei noch sieben ausstehenden Saisonpartien steht die Hertha als Elfter im Niemandsland der Tabelle und wäre auch mit dem möglichen zweiten Sieg in Serie immer noch deutlich von den Europacup-Rängen entfernt. "Wir wollen einfach die Spiele genießen", erklärte Ibisevic auf die Frage zu den verbliebenen Saisonzielen des Hauptstadtclubs.

Trainer Dardai freut sich mit Vedad Ibisevic

Foto: pa

Sein Coach wollte im Gegensatz zur Selbsteinschätzung des Routiniers nicht hart mit seinem Kapitän ins Gericht gehen. "Egal, was er sagt: Es ist eine überragende Saison", lobte Pal Dardai. Der Hertha-Trainer pries Ibisevic aufgrund dessen "professioneller Mentalität, Siegeswillen und Körpersprache" erneut als Vorbild für die junge Mannschaft: "Das können immer noch viele lernen. Für mich ist das immer noch top."

Doch auch das übrige Hertha-Team hatte zuletzt vor heimischer Kulisse mit akutem Tormangel zu kämpfen: Seit 212 Minuten warten die Berliner auf einen eigenen Treffer im Olympiastadion. 1:1, 1:1, 0:2, 0:0 - lauteten die jüngsten Ergebnisse der wenig begeisternden Auftritte. Zum ungewohnten Termin am Samstag um 20.30 Uhr, der aufgrund des spielfreien Karfreitags angesetzt wurde, werden nun lediglich rund 35 000 Zuschauer erwartet.

Und auch für das Duell mit Wolfsburg sprach Dardai bereits eine Warnung aus. Mit dem VfL käme nun "eine sehr disziplinierte Mannschaft", analysierte der Ungar. "Es ist nicht einfach, gegen sie Tore zu machen."

( dpa )