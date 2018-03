Das Schweigen der Lärmer, Teil 2

Zumindest im Internet herrschte Stimmung. "Bei Deutschland im Spiel nach vorne nur Stückwerk", textete der "11 Freunde"-Liveticker zum Länderspiel gegen Brasilien, "oder wie man im Olympiastadion sagt: Heimspiel". Nicht der schlechteste Gag – eine augenzwinkernde Gemeinheit in Richtung Hertha BSC zwar, aber zugegebenermaßen nicht ganz unpassend für das Treiben auf dem Rasen. Um die Atmosphäre auf den Rängen zu beschreiben, durfte es am Dienstagabend sogar noch etwas mehr Galgenhumor sein. "Schon Urnenbeisetzungen erlebt, wo bessere Stimmung war", schrieb ein Kollege bei Twitter.

Tatsächlich herrschte hartnäckige Euphorie-Windstille in Westend, dabei klang die Ansetzung ja nach einem Weihefest des Fußballs. Weltmeister Deutschland gegen Rekord-Champion Brasilien, das Ganze in der WM-Endspiel-Arena von 2006 und bei ausverkauftem Haus, was will man mehr? Antwort: Offenbar mindestens ein ähnlich furioses 7:1 wie im WM-Halbfinale vor vier Jahren, andernfalls hält sich der Begeisterungslevel in Grenzen. Lediglich beim Siegtor der Brasilianer hob der Lautstärkepegel spürbar an, ansonsten pendelte sich das Geräuschbarometer knapp oberhalb der Wahrnehmungsgrenze ein. Wo war sie nur, die grandiose Stimmung, auf die Fußball-Deutschland so stolz ist?

Zugegeben, zwei Dinge sollte man vermeiden. Erstens: Die Atmosphäre bei Partien der Nationalmannschaft eins zu eins mit jener in der Bundesliga vergleichen (allein schon, weil die DFB-Elf keinen festen Spielort hat). Und zweitens: So tun, als wäre dieses Phänomen gänzlich neu, schließlich wunderte sich die "Süddeutsche Zeitung" schon beim vorangegangenen Länderspiel in Berlin – dem 2:3 gegen England vor zwei Jahren – über das "Schweigen der Lärmer". Einen Moment inne zu halten, lohnt trotzdem, zeigen die Stadionerlebnisse beim Nationalteam doch eindrucksvoll, dass sich der Zauber des Fußballs nicht künstlich reproduzieren lässt. Genau das versuchen die Marketingexperten des DFB nämlich nach Kräften. Auch in Berlin hatten sie wieder eine Choreografie vorbereitet. Zum Einlauf der Mannschaften verwandelte sich das gesamte Rund in einen gigantischen Schriftzug ("united by football", verbunden durch Fußball). Ein spektakuläres Bild, das jedoch das mit Abstand stimmungsvollste des Abends bleiben sollte. Zur Halbzeit hallten tatsächlich Pfiffe von den Rängen. Wenn das die "unvergessliche Fan-Experience" ist, mit der die Nationalmannschaftstickets angepriesen werden, Halleluja.

Sicher, den Otto Normalzuschauer zieht in erster Linie das Fußballspiel ins Stadion, nicht das Drumherum. Wer aber mal die Wucht einer singenden Kurve am eigenen Leib gespürt hat, die Ekstase und die flirrende Energie, der kann sich dieser Faszination kaum entziehen. Heerscharen von Fans wurden bei ihrem ersten Stadionbesuch genau davon in den Bann gezogen. Zeuge eines Jahrhundertspiels waren die wenigsten.

Warum das alles wichtig ist? Weil sich der Fußball verändert. Weil eingefleischte Stadiongänger das Gefühl beschleicht, dass ihre Klubs und der DFB zwar Sponsoren, Medien und TV-Zuschauer umgarnen, die treuesten Anhänger aber vernachlässigen – übrigens auch bei Hertha. Wendet sich diese enttäuschte Kern-Klientel irgendwann ab, drohen auch in der Liga ähnliche Bilder wie am Dienstagabend in Berlin.

Natürlich läuft die Geldruckmaschine Profi-Sport auch ohne das leidenschaftliche Fan-Treiben. Vor dem Fernseher sahen zwölf Millionen Zuschauer das deutsch-brasilianische Duell. Nur werden sich die TV-Macher vielleicht Gedanken machen, ob sie sich nicht von ihren Schweizer Kollegen inspirieren lassen sollten. Als ein Züricher Derby vor Jahren unter Stimmungsboykott der Fans stattfand, wurde das Ambiente mit zusätzlich eingespielten Tonspuren hochgejazzt. Wie hat der frühere RTL-Chef Helmut Thoma mal gesagt: "Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler." Na dann.

