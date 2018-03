Ibisevic trifft auf seinen Lieblingsgegner

Berlin. Mit seinem Chef liegt Vedad Ibisevic (33) derzeit nicht auf einer ­Linie. "Das ist keine überragende Saison von mir. Ich habe versucht zu arbeiten und meine Leistung zu bringen, aber es fehlen die Tore", sagt der Angreifer von Hertha BSC, der bisher auf vier Treffer in der Bundesliga kommt. Dem widerspricht Pal Dardai energisch. "Für mich ist das eine überragende Saison von Vedad. Jeden Tag zeigt er im Training Siegeswille, Einsatz und Körpersprache. Das ist top. Ich bin hochzufrieden, mit ihm zusammenzuarbeiten." Dann sagt Herthas Trainer einen Satz, der mehr Prognose denn Bestandsaufnahme ist. "Er wird seine Tore noch machen."

Solch öffentliche Bauchpinselei freut natürlich auch einen erfahrenen Stürmer wie Ibisevic. Die geschundene Stürmerseele gestreichelt zu bekommen kann nie schaden, erst recht nicht, wenn man wie Ibisevic seit zehn Spielen auf einen Torerfolg wartet. Nur gut, dass es am Sonnabend im Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg geht (20.30 Uhr, Eurosportplayer). Die Niedersachsen sind aktuell so etwas wie der Lieblingsgegner von Ibisevic. In der Hinrunde, beim spektakulären 3:3, traf er schon nach 20 Sekunden. Es war das schnellste Tor dieser Saison. Noch wichtiger: Damit endete eine zwölf Spiele anhaltende Flaute für Herthas Kapitän, der davor zuletzt, na klar, gegen den VfL ein Tor gemacht hatte. "Wolfsburg scheint mir zu liegen, aber ich versuche natürlich, gegen jeden Gegner zu treffen", sagt Ibisevic.

Vier Tore, nur fünf Spiele über 90 Minuten

Nein, es ist bisher wirklich nicht seine Saison. Nur fünf Mal durfte er in der Bundesliga über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stehen, oft wurde er ­­­aus- und noch öfter eingewechselt.

Die Gemengelage in der Hierarchie hat sich geändert seit dem vergangenen Sommer. In Person von Davie Selke (23) wurde ein junger, hungriger Angreifer zum Arsenal der Angreifer hinzugefügt. Einer, von dessen Talent sie überzeugt sind und mit 8,5 Millionen Euro wurde eine Ablösesumme aus­geben so hoch wie nie zuvor in dieser Höhe bei Hertha BSC. Ibisevic dürfte da schon geahnt haben, dass ihn wohl nur Tore und nichts als Tore in der Mannschaft halten. Die kamen lange nicht, anders als bei Selke, und plötzlich war der Neue die Nummer eins im Sturmzentrum. Das Experiment mit beiden ­behagte Dardai nie, eine Abkehr vom favorisierten 4-2-3-1-System war keine echte Option. Folglich blieb für Ibisevic oft nur die Bank.

Internes Duell mit Davie Selke

Da spielte es auch keine Rolle, dass er Kapitän dieser Mannschaft ist. In den vergangenen Wochen hat sich ­seine Situation wieder verbessert. Momentan bleiben die Tore bei Selke aus, bei Ibisevic auch, aber der spielt nach Dardais Einschätzung etwas besser.

"Ich bin mit meinen Leistungen nicht wirklich unzufrieden, aber derzeit fehlt etwas das Glück. Wir hatten auch ein sehr schweres Auftaktprogramm und ich stand oft gegen Mannschaften auf dem Feld, gegen die wir uns nicht so viele Torchancen erspielt haben. Da war es schwer", sagt Selke. Dass Ibisevic gerade vorn liegt im Zweikampf, ist eine Momentaufnahme. "Vedad will spielen, ich will spielen. Wir hauen uns beide ­ordentlich rein und geben unser ­Bestes", sagt Selke.

Schieber vor der Rückkehr in den Kader

Um sich noch stärker auf Hertha konzentrieren zu können, beendete Ibisevic vergangenen Herbst nach 82 Länderspielen seine Karriere in der ­Nationalmannschaft Bosniens. Das könnte sich jetzt auszahlen. In den letzten Tagen konnte er mit der Mannschaft intensiv arbeiten, musste nicht in der Welt umher reisen und machte im Training einen treffsicheren ­Eindruck. Als wäre er bereits im Wolfsburg-Modus. Tore würden nicht nur Ibisevics Position gegenüber Selke verbessern.

Mittlerweile hat Hertha in Julian Schieber (29) auch einen dritten Stürmer, der langsam wieder auf Einsätze drängt. Nach schweren Knieverletzungen liegt Schiebers letztes Spiel über ein Jahr zurück, aber Dardai macht ihm Hoffnung auf eine erstmalige Kadernominierung: "Julian macht einen sehr ­guten Eindruck. Die Chance ist groß, dass er dabei ist." In den vorangegangenen Spielen fand sich noch kein Platz für Schieber, aber durch die Sperre Marvin Plattenhardts (fünfte Gelbe) ist eine Planstelle in Herthas ­18er-Kader gegen Wolfsburg frei. Vor seiner Verletzung war Schieber ein ­zuverlässiger Joker gewesen.

Ein Sieg für die Sorgenfreiheit

"Wenn ich das Tor nicht treffe, soll es ein anderer machen", sagt Ibisevic. Diese Einstellung ist in der jetzigen ­Situation umso wichtiger. Mit einem Sieg würde sich Hertha (35 Punkte) auch der letzten Abstiegssorgen entledigen, die Mannschaft könnte in den verbleibenden sechs Begegnungen befreit aufspielen. Das dürfte den Stürmern zugute kommen – egal, ob ­sie ­Ibisevic, Selke oder Schieber heißen.