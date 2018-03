Fanszene kritisiert digitale Ausrichtung von Hertha

Berlin. Die Diskussion war zwei Stunden im Gange, als ein Fan damit herausplatzte: "Jetzt reden wir schon so lange, aber noch niemand hat gesagt, dass wir einfach auch schlechten Fußball spielen." Der Zuschauer-Rückgang um im Schnitt mehr als 5000 war ein großes Thema beim Treffen der Fanszene von Hertha BSC. Dazu hatte der Förderkreis Ostkurve geladen. Die Ultras der Harlekins und der Hauptstadt-Mafia hatten darauf verwiesen, dass sie "kein Meinungsmonopol beanspruchen" würden, sondern mit allen ins Gespräch kommen wollen, "denen Hertha am Herz liegt."

Rund 400 Anhänger folgten der Einladung, der große Saal des Landessportbundes Berlin am Olympiastadion war randvoll. Als Vertreter des Hertha-Präsidiums hörte sich Marco Wurzbacher die Veranstaltung an.

Eiszeit zwischen den Harlekins und der Chefetage

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Stimmung zwischen der aktiven Fan­szene und den Hertha-Verantwortlichen nicht gut ist. Die Harlekins haben ­(wieder einmal) die Kommunikation mit der Geschäftsführung eingestellt.

Der Kritikpunkt, der am häufigsten aufgeführt wurde, war das Gefühl, dass sich viele Fans durch die neue strategische Ausrichtung von Hertha mit Schwerpunkt auf das Digitale abgehängt fühlen. "Es wird versucht, Hertha auf Gleise zu setzen, wo wir einfach nicht hingehören", sagte ein Anhänger. Herthas Versuche, hippe Botschaften via Twitter oder Facebook oder Youtube zu senden, kommen nicht gut an. "Es wird ein Bild von Hertha erzeugt, das nicht die Werte repräsentiert, für die wir eigentlich stehen", kritisierte ein Redner.

Spott für die Digital-Strategie

Vor allem Paul Keuter, in der Hertha-Geschäftsleitung für die digitale Strategie zuständig, hat an der Basis bisher kein Verständnis erzeugt für seinen Aufgabenbereich. "Hertha braucht erstmal Leute aus Berlin im Stadion, ehe es um Investoren aus China geht", kommentierte ein Redner die Sehnsucht des Hauptstadt-Klubs, sich internationaler aufzustellen. Der Umgang von Herthas Geschäftsführung mit Kritik aus den Fangruppen schilderten mehrere Redner als "arrogant" oder "überheblich".

Allerdings gab es auch andere Stimmen. So kritisierte eine Frau, die Ultras seien selbst Schuld, wenn die Verantwortlichen auf Distanz gehen. Homophobe sowie frauenfeindliche Plakate, wie sie in der Ostkurve im Pokalspiel gegen Köln zu sehen waren, "beleidigen auch mich." Ein anderer Redner sagte, er habe Verständnis dafür, dass Hertha Stadionverbote ausspreche. "Ich war mit meiner Tochter beim Pokalspiel in Rostock. Was da an Pyrotechnik und Leuchtraketen abging, geht gar nicht." Der DFB hatte Hertha wegen der Vorfälle mit einer Geldstrafe von 100.000 Euro belegt.

Ultras zeigen sich etwas selbstkritisch

Die Ultras gaben sich ein wenig selbstkritisch. Ja, in Rostock, das sei über der Grenze gewesen. Und ja, das eine oder andere Banner sei zu heftig gewesen.

Trotzdem herrschte bei den Anwesenden der große Wunsch, mehr wahrgenommen zu werden und mehr Einfluss auf die Entwicklung bei Hertha zu haben. Angekündigt wurde für den letzten Bundesliga-Spieltag am 12. Mai, wenn Hertha Heimrecht gegen RB Leipzig hat, ein "Marsch der Tradition" vom Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion.