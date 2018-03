Kachunga erlebt in England einen Karrieresprung

Huddersfield. Rom, die heilige Stadt. Für Elias Kachunga (25) war sie immer ein Sehnsuchtsort: "Die Geschichte ist überall in den Straßen spürbar. Außerdem wollte ich schon immer mal den Vatikan besuchen, weil ich ein sehr gläubiger Mensch bin." Gerade hat sich Kachunga den Wunsch erfüllt. Drei Tage Kurzurlaub in Italiens Hauptstadt mit seiner Freundin – während der Länderspielpause haben er und seine Mitspieler von Huddersfield Town ein wenig Abschalten dürfen vom zehrenden Alltag in der Premier League. "In England wird sehr viel gespielt, phasenweise steht man alle drei Tage auf dem Platz. Auf der anderen Seite bekommen wir aber auch öfter mal frei, als es in der Bundesliga der Fall war", sagt er.

Elias Kachunga genießt sein Leben, obwohl es das zuletzt weniger gut mit ihm meinte. Mitte Dezember zog er sich im Spiel gegen Watford eine Knieverletzung zu, nur wenige Minuten nachdem ihm sein erstes Tor in der Premier League geglückt war. Zwölf Wochen Pause waren die Folge, ehe er vergangenen Sonnabend gegen Crystal Palace (0:2) sein Comeback geben konnte. "Das war die erste schwere Verletzung meiner Karriere, aber ich denke, ich habe alles gut überstanden, auch wenn ich noch nicht wieder bei hundert Prozent bin", sagt Kachunga.

Der HFC ist der Stolz einer grauen Stadt

Dort gilt es so schnell wie möglich hinzukommen – Huddersfield braucht ihn mehr denn je. Als Fünfzehnter steckt der Aufsteiger, bei dem auch der ehemalige Unioner Collin Quaner spielt, mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur drei Punkte.

Bei seiner Rückkehr auf den Rasen wurde Kachunga frenetisch gefeiert, die Menschen in der 145.000 Einwohner zählenden Stadt, eine halbe Stunde nordöstlich von Manchester gelegen, lieben ihn, weil er zu jenen Fußballern gehört, die im vergangenen Mai dazu beitrugen, dass der Klub seit 45 Jahren wieder in die höchste Spielklasse des Landes zurückkehrte. "Huddersfield is Premier League" steht an vielen Bars und Pubs in den grauen Straßen. Der HFC ist die Attraktion einer Stadt, die sonst keine Attraktionen hat. "War eine verrückte Reise, das letzte Jahr", sagt Kachunga, nachdem er an einem Tisch in der Mensa des Trainingszentrums Platz genommen hat. Er meint das nicht nur für den Klub, eine ­verrückte Reise ist auch, was mit ihm passierte und immer noch passiert.

Kachunga spielte einige Monate für Hertha

Es ist derselbe Elias Kachunga, der von Juli 2012 bis Januar 2013 einige Monate für Hertha BSC spielte, dort drei Pflichtspiele bestritt und im Winter nach Paderborn flüchtete, weil er in Berlin nicht zum Zuge kam. Derselbe Elias Kachunga, der 2016 noch Ersatzspieler beim abgeschlagenen Bundesliga-Letzten FC Ingolstadt war und dessen Karriere davor stand zu versanden.

Dieser Elias Kachunga ist nun für immer mit der Historie eines ganzen Klubs verbunden. Ein Aufstiegsheld, einer, den die Menschen auf der Straße nach seinem Autogramm fragen. Oder nach gemeinsamen Fotos. So wie an diesem Tag in der Vereinscafeteria. Immer wieder muss Kachunga das Gespräch unterbrechen, weil Fans, für die der Speisesaal ebenfalls zugänglich ist, ihn um Bilder bitten. Er macht es gern, immer mit einem Lächeln im Gesicht.

Seine Geschichte verrät viel über die Gepflogenheiten des Profifußballs, einer Welt, in der Urteile schnell gefällt und Ungeduld und Zeitdruck die bestimmenden Parameter sind und in der nicht immer nur die sportliche Leistung darüber richtet, wer wie weit kommt. Er ist ein Beispiel dafür, wie viel Glück zu einer gelungenen Laufbahn gehört. Und wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Jede Woche geht es gegen Weltstars

"Ist auch ein bisschen verrückt, ich bin immer noch derselbe Spieler, mit denselben Stärken und Schwächen. Klar, durch die regelmäßigen Einsätze bin ich in Huddersfield besser geworden, aber im Grunde bin ich immer noch derselbe", sagt Kachunga und lehnt sich mit dem Oberkörper ein Stück weit über den Tisch, so als wolle er sagen: Sieh her, die Nase, die braunen Augen – ich bin's, Elias .

Nur, das er jetzt Woche für Woche gegen Weltstars spielt. Kurz vor seiner Verletzung hatte er es als Gegenspieler mit dem Spanier Marcos Alonso zu tun. Dessen Karrierestationen: Real Madrid, AC Florenz und FC Chelsea. Kachunga war in Osnabrück, Paderborn, Berlin und Ingolstadt. Niemand, der ihn vor fünf Jahren bei Hertha gesehen hat, hätte ihm zugetraut, dass er sich mit solchen Kalibern messen würde. "Gegen solche Spieler anzutreten und zu bestehen ist der Lohn für meine harte Arbeit", sagt Kachunga. Mit Huddersfield ist er gegen die Topteams wie Chelsea, die Manchester-Klubs, Arsenal oder Liverpool nur Außenseiter, aber diese Rolle liegt ihm. Es ist die Rolle seines ­Fußballer-Lebens.

Niemand weiß, wo Kachunga heute spielen würde, wäre er Anfang 2016 nicht ständig von diesem Trainer aus England angerufen worden. David Wagner redete dem Offensivspieler zu, erklärte ihm, welche Rolle er in Huddersfield spielen würde. Kurz: Landsmann Wagner glaubte an Kachunga in einer Zeit, in der niemand mehr an Kachunga glaubte.

Comeback nach drei Monaten Pause

Wagner war es auch, der Kachunga gegen Crystal Palace nun nach nur anderthalb Wochen Training wieder einsetzte. "Ich freue mich, dass ich nach der langen Pause sofort wieder einige Minuten bekam. Das ist auch eine Art von Wertschätzung", sagt Kachunga. Für ihn ist das sehr wichtig. Wertschätzung bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen, das hat Elias Kachunga gelernt, ist für Fußballer manchmal entscheidender als Tore und Vorlagen.