Löw lässt Herthas Plattenhardt ran

Der Herthaner Marvin Plattenhardt bekommt in seinem "Wohnzimmer" am Dienstag eine Chance von Löw

Düsseldorf/Berlin. Marvin Plattenhardt ist vorbereitet. Es soll keiner sagen, er habe nicht alles dafür getan, wenn sich für ihn die große Chance bietet. Für das zweite Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien in Berlin am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) hat Plattenhardt zahlreiche Karten besorgt. "Meine Familie wird kommen und ein paar Freunde aus der Heimat auch", sagt der Linksverteidiger der Berliner Morgenpost.

Sportlich gesehen ist Berlin jetzt ja seine Heimat. Seit 2014 spielt Plattenhardt für Hertha BSC. Das Olympiastadion ist sein "Wohnzimmer". Da kennt er sich aus. Und da kennen die Leute ihn. "In Berlin werden mich vielleicht ja ein paar mehr Fans unterstützen, wenn ich spiele", sagt Plattenhardt. Der 26-Jährige ist nicht nur bei der Sitzplatzreservierung für das Brasilien-Spiel vorbereitet. Auch für die WM in Russland will er alles, was in seiner Macht liegt, tun. Zum Beispiel mehr Überzeugung vor sich hertragen. Hatte Plattenhardt nach seiner ersten Nominierung für die DFB-Auswahl zum Confed Cup 2017 noch zu zurückhaltend gewirkt, zeigt er sich nun angemessen selbstbewusst: "Ich war jetzt schon ein paar Mal bei der Nationalelf dabei. Ich denke, ich habe da auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen", sagte der Verteidiger. Er würde sich "megafreuen", wenn er nach Russland mitreisen dürfte. Urlaub jedenfalls, wie noch für die Zeit des Confed Cups auf Kreta, hat er diesmal nicht gebucht.

Plattenhardt ist Backup für den Kölner Jonas Hector

Ohnehin wäre die Nominierung Plattenhardts keine Überraschung mehr. Zwar spielt der Außenverteidiger bei Hertha keine so gute Saison wie noch im Vorjahr, als ihm drei direkte Freistoßtore und vier Vorlagen gelangen. In dieser Spielzeit steht er auch bei vier Assist, aber seine direkten Standards waren bisher nicht erfolgreich und sein Spiel bisweilen zu uninspiriert. Doch Bundestrainer Joachim Löw hat sich auf Plattenhardt als Backup für den Kölner Jonas Hector festgelegt. "Marvin hat gegen Frankreich im Herbst ein sehr, sehr gutes Spiel bei uns gemacht", sagte der 58-Jährige am Freitagabend nach dem 1:1 gegen Spanien. "Er wird möglicherweise auch gegen Brasilien spielen." Löw will für die WM jede Position doppelt ­besetzt haben, "Und dann sind das die beiden ersten Kandidaten", sagte der Bundestrainer.

Der Herthaner will mutiger auftreten

Der Marktwert von Plattenhardt ist ohnehin gestiegen. Im Januar hatte RB Leipzig auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Marcel Halstenberg in Berlin angeklopft. Doch als Hertha signalisierte, dass sich so ein Deal im Rahmen von 25, 30 Millionen Euro ­bewegen würde, winkte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick rasch wieder ab. Plattenhardt will auf dem Platz mutiger auftreten. Mehr intensive Sprints nach vorn hat er sich verordnet, weniger Sicherheitspässe nach hinten. Damit fiel er in dieser Saison bei Hertha auf, das bemängelte auch Hertha-Trainer Pal Dardai. Der Ungar wünscht sich mehr Angriffslust. Damit würde Plattenhardt auch besser zu Löws Idee der offensiven Außenverteidiger passen.

Gegen Frankreich Mitte November (2:2) hatte Plattenhardt zwar einige Mühe mit Kylian Mbappé. Aber wer hätte das nicht? In der Offensive zeigte sich der gebürtige Schwabe links in einer Fünferkette allerdings ungewohnt mutig.

So könnte es gegen Brasilien gehen. So könnte der Herthaner bei der Sitzplatzreservierung für den WM-Flieger nach Russland erfolgreich sein. Gegen Brasilien im eigenen Stadion auflaufen zu dürfen, "das wäre schon etwas Besonderes", sagt Plattenhardt. Bei der WM dabei zu sein, das wäre noch zwei Nummern größer.

Müller und Özil bekommen eine Pause

Thomas Müller, der nach dem frühen Gegentor durch Rodrigo (6.) mit einem Traumtor ausgeglichen hatte (35.), reiste wie Mesut Özil in der Nacht nicht mehr mit nach Berlin. Die beiden Weltmeister sind ohnehin unverzichtbar, sie erhalten eine Pause. Zudem musste Emre Can wegen Rückenproblemen vorzeitig absagen.

Gegen Brasilien dann kann die DFB-Auswahl den Rekord von 23 Spielen in Serie ohne Niederlage einstellen - nach drei Unentschieden gegen die Spitzenteams England (0:0), Frankreich (2:2) und Spanien (1:1) wäre ein Sieg wünschenswert. Oder auch nicht. "Bei der WM müssen wir diese Spiele halt im Elfmeterschießen entscheiden", sagte Timo Werner.

